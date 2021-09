NEKI VOLE DA SE RAZBACUJU, DOK JE DRUGIMA ZMIJA U DŽEPU: Evo koji znakovi obožavaju da troše, a koji su najveće škrtice!

Vage su uvek u toku s najnovijim trendovima i vole da se razbacuju novcem i kupuju stvari koje će im trajati. S druge strane, Jarčevi ne rade ništa bez razmišljanja "na duge staze".

Vaga

Vage zaista obožavaju da idu u kupovinu. Uvek su u toku s najnovijim trendovima. Poznaju kvalitet i nemaju problema s trošenjem novca na nešto što će trajati. Kod njih je, međutim, najveći problem to što imaju malo previše ‘dobrih investicija’.

Astrološki, drugom kućom prihoda i finansija Vage upravlja Mars, planeta akcije i agresije. Uprkos svom mirnom, uravnoteženom držanju, Vage mogu da imaju probleme kada su finansije u pitanju.

Njihov moto je ‘Morate potrošiti novac da biste zaradili novac’ što se može pretvoriti u veliki problem.

Ribe

Na čelu s planetom Jupiter, Ribe uvek jure za privremenom ekstazom i traže smislena iskustva na koja su uvek spremne da potroše novac.

One znaju da je život težak, a ponekad je najlakše rešenje za loš dan – šoping. Poput Vage, finansijskim aspektom Riba takođe upravlja vatreni Mars.

Ribe su oduševljene svojim vrednostima i stvarima, a ako nisu oprezne, bukvalno mogu da potroše svoj ceo štedni račun, a da to i ne primete.

Strelac

Pod planetom Jupiter, vatreni, strastveni Strelčevi vole da troše novac na stvari koje će im stimulisati um. Oni su neustrašivi i neće dvaput da razmišljaju o tome da rezervišu samostalno putovanje na Island, piše 24sata.hr.

Upoznaće nove prijatelje u hostelu ili isprobati svaki desert u restoranu s Mišlenovom zvezdicom. Ipak, njihovom financijskom stranom upravlja odgovorni Saturn.

Dakle, sigurnost im je uvek prioritet. Strelčevi vole da zarade novac kako bi mogli da ga potroše.

Dva horoskopska znaka koja su jako štedljiva:

Jarac

Jarčevi ne rade ništa bez razmišljanja o svom dugoročnom planu, pa su uvek na vrhu štednje i pametnog ulaganja. Nikada nećete uhvatitiJarčeve kako razbacuju novac za trenutni užitak, preskupi taksi ili nešto slično.

Devica

Devica uvek ima plan i proračunsku tabelu u kojoj je detaljno opisano kako će potrošiti svoj teško zarađeni novac. Njenu drugu kuću finansija nadgleda Venera – planeta ljubavi i povezanosti. Zbog toga su one posebno prilagođene donošenju promišljenih, uravnoteženih odluka pre nego što provuku tu kreditnu karticu, piše msn. To takođe može dovesti do tendencije izbegavanja stvari koje su zabavne samo radi uštede novca.

Dakle, iako je dobro slediti vođstvo svoje prijateljice Device o odgovornoj potrošnji, trebalo bi takođe da je podsetite da ponekad mora malo i da živi.

