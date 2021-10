Zbog ovoga se mnogi RAZVODE: Tri razloga zbog kojih se PAROVI odlučuju na PREKID BRAKA, a mogu se rešiti

Problemi u braku su različiti, a žene su izdvojile razloge zbog kojih se najčešće odlučuju za razvod, prekid odnosa. Ove tri stvari su nešto što je Dejvid Akiva, bračni savetnik naveo za najjače razloge za prekid partnerskog odnosa.

Supružnik mi je više kao najbolji prijatelj nego ljubavnik

Akiva kaže da je ovo ipak važan znak da ste možda još uvek duboko zaljubljeni jedno u drugo. Parovi koji su dugo zajedno često ovo navode i kao tajnu srećne veze. Nije sve izgubljeno ako je na trenutak nestalo hemije, može da se vrati. Većina parova smatra da zaljubljenost mora da bude strastvena i opojna kao na početku veze. Ali, to je samo romantična faza. Nakon prvih nekoliko meseci do godinu dana, sasvim je normalno da ova faza nestane i da počne faza "moj najbolji prijatelj".

Malo ili nimalo intimnosti

Ako želite da vratite seks u brak, morate da vratite ljubav, kaže Akiva. To je tako jednostavno. To rade najbolji prijatelji u zdravom braku. Nedavna istraživanja pokazuju da je emocionalna intimnost ključ seksualnog ispunjenja za žene. Istraživači koji stoje iza studije otkrili su da je "ljubav učinila seks fizički prijatnijim" za žene, pa one koje su volele svoje partnere rekle su da se osećaju manje sputano i spremnije da istraže svoju seksualnost.

Nema više prave komunikacije, svađamo se

Kad naučite pravilno da izražavate i prihvatate međusobne emocionalne potrebe - svađe i druga negativna ponašanja u odnosima će nestati.

