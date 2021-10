OVO NISTE ZNALE: Misionarska poza je jedna od NAJOPASNIJIH! A evo i zašto...

Nova studija pokazala je da je misionarska poza zapravo drugi najopasniji položaj za heteroseksualne parove.

Tokom svog istraživanja, stručnjaci su pogledali "vezu između polne pozicije i težine preloma penisa" u pokušaju da identifikuju pozicije koje najverovatnije izazivaju seksualnu traumu kod muškaraca.

U istraživanje je uključeno 90 ispitanika (muškarci od 18 do 66 godina) koji su pretrpeli prelom penisa. Njima je postavljeno pitanje kako je došlo do povrede - a rezultati nisu bili tako iznenađujući.Čak 44 odsto muškaraca doživelo je prelom penisa tokom "dogi" poze. Na drugom mestu, je 25 posto muškaraca koji su se povredili prilikom misionarskog položaja (oni na vrhu), a 10 posto misionarskom pozom kada je žena na vrhu.Istraživači sugerišu da razlog za to može biti činjenica da muškarci imaju tendenciju da postanu "vrlo uzbuđeni" kada su u dominantnom položaju.

- Možemo da pretpostavimo da kada je čovek u dominantnoj poziciji i veoma uzbuđen, odnos može postati izuzetno snažan. Do traume dolazi kada penis izlazi iz vagine i udari u perineum. Ovo istraživanje stvarno donosi potpuno novo značenje pojmu "siguran seks".

Autor: Z.L.