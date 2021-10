NAJLUĐI IZGOVOR ZA PREVARU KOJI ĆETE IKAD ČUTI: Zbog opravdanja ovog Srbina gori Tviter

Muškarac iz Srbije smislio je "opravdanje" za to što je prevario svoju devojku i zapalio Tviter!

Prevare u vezi danas su toliko česte da su postale gotovo uobičajena stvar. Ali, dok neki ni za živu glavu ne bi priznali partneru ili partnerki preljubu, o postupku jednog muškarca iz Srbije se priča – ne zato što je priznao, nego zbog načina na koji je to uradio.

Naime, društvenim mrežama kruže poruke u kojima je svojoj partnerki priznao da ju je prevario sa bivšom devojkom, a ljudi ne mogu da veruju zbog onoga što je napisao.

"Spavala je ovde. Do 1 smo pričali. Došla je oko 10. Imala je neku teoriju kao da neće ništa da joj vraćam, ja ne mogu tako. Osećam se dužnim. Bukvalno smo jedva postigli dogovor. Oko 1 smo otišli da spavamo, da bi posle 15-20 minuta došla i legla pored mene sa pričom 'ne spava mi se'. Reko' 'ajde lezi, možda ćeš zaspati u međuvremenu. (K'o detetu kad daš čokoladu, tako se ponašala).

Počela je da me češka po grudima i stomaku. Obično vrlo brzo zaspim kad me neko češka na tim mestima, ali to sada nije bio slučaj. Da stvar bude gora, na*alio sam se, ni sam ne znam zašto ni kako. Uglavnom, da ti ne detaljišem previše. Koliko god sam se ja trudio da ne primeti, primetila je. Spustila se dole, a ja sam se osećao kao da sam vezan za krevet, bukvalno sam bio nepomičan. Na kraju smo imali odnos. I nije mi uopšte jasno jako je došlo do svega toga", napisao je momak, pravdajući se.

Ljudi su u neverici čitali ovaj "izgovor" za prevaru, a neki su poručili i da je jednako ubedljivo kao da je napisao "sapleo sam se na koru banane i upao u nju".

Neki u šali kažu da treba da mu oprosti jer "nije imao nameru da je prevari", "pošteno, zbunjen skroz, dešava se", a pitaju i "da li je tražio da ga razume jer je njemu ipak najteže u celoj priči?".

"Češkanje ga slomilo, inače je ne bi ni pipnuo, garantujem" i "moglo je to malo detaljnije", samo su neke od šala na račun ovog zaista neverovatnog izgovora za prevaru.

Koje je najluđe "opravdanje" za prevaru koje ste vi čuli?