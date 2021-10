Operacija katarakte vraća radost pacijentu

Prof .dr Jurij Tahtajev, , jedan od najboljih oftalmohirurga na svetu, dolazi u Beograd 6. novembra, kada će u Specijalnoj bolnici za mikrohirurgiju oka Zenit raditi opercije.

Jurij Viktorovič, šta je to katarakta?

To je bolest u kojoj sočivo gubi prozirnost. Kao rezultat toga, vid se pogoršava, osoba počinje da vidi okolne predmete kao kroz maglu. Uz napredovanje bolesti dolazi do potpune zamućenosti sočiva, a do bolesnika dopiru samo svetlost i boja.

Ko je podložniji ovoj bolesti?

Katarakta može da se razvije u dosta slučajeva. Dešava se da nastane zbog trovanja, upala, trauma i opekotina očiju, ali, najčešće katarakta je povezana sa godinama starosti. Najveći deo obolelih čine stariji ljudi. Ipak, moram da napomenem, postoje i brojni urođeni sindromi. Neretko se dete rodi sa ovim stanjem. U takvim slučajevima, operacija se izvodi već u prvim nedeljama i mesecima života.

Kako se još može izlečiti katarakta?

Katarakta se leči samo hirurški. Postoje brojni mitovi o tome da je moguće rešiti se katarakte bez operacije, ali to nije zasnovano na naučnim činjenicama. Čak i lekovi koji su se nekada koristili za usporavanje razvoja bolesti izbačeni su iz upotrebe zbog svoje neefikasnosti. Decenijama unazad postojala je praksa da se katarakta operiše u kasnim stadijumima. Bilo je potrebno čekati mnogo godina, ponekad i deceniju, da katarakta dovoljno ‘ sazri ’.



Moderna hirurgija ima drugačiji pristup. Operacija se vrši u ranijim stadijumima bolesti, što čini oporavak bržim i ne osuđuje pacijenta na višegodišnju slabovidost.

Šta se još promenilo u lečenju sa razvojem medicine?

Tehnologije omogućavaju ne samo vraćanje izgubljenih funkcija prozirnosti sočiva, već i istovremeno uklanjanje drugih problema sa vidom npr. miopije, hipermetropije. Širenje indikacija dovelo je do činjenice da je velikom broju pacijenata potrebna operacija.



Operacija katarakte je jedan od onih događaja koji vraća radost pacijentu. Sreću da vide jasno kao što to činili u dobi od 20-30 godina. Videti - to je samo po sebi sreća. Ovo je ona vrsta hirurgije čiji rezultat prate velike emocije. Prvi dan nakon operacije ljudi su u stanju oduševljenja.

Kada je najbolje započeti lečenje?

Što ranije, to bolje. Ukoliko se započne u ranijim stadijumima, rezultati će biti pouzdaniji i predvidljiviji. Operacija u ranom stadijumu se pokazala nežnijom za pacijenta, oporavak je lakši i brži, a hirurgu je znatno lakše da operiše. Moj savet je da se odmah obratite specijalisti ukoliko primetite slabljenje vida. Samo oftalmolog može postaviti tačnu dijagnozu. Katarakta se razvija sporo, ali može prikriti brojne druge bolesti. U tom smislu konstatacija oftalmologa je ključna.

Kako izgleda operacija?

Operacija se izvodi pod hirurškim mikroskopima, koji su specijalno projektovani za mikrohirurške namene, te imaju veliku moć uvećanja. Ova operacija je lagana za pacijenta i ne treba je se plašiti. Najčešće se izvodi pod lokalnom anestezijom u vidu očnih kapi. U proseku traje svega 10 minuta. Pacijent je svo vreme budan i svestan. Po završetku operacije samostalno ustaje i odlazi, bez zavoja. Vid se u potpunosti vraća sledećeg dana. Istovremeno, vizuelne i fizičke aktivnosti nisu bitno smanjenje. Nakon izvršene operacije pacijentu se oko mesec dana ukapavaju antiinflamatorni lekovi, a u svemu drugom vode prilično normalan život.

Da li je operacija sto posto uspešna?

U medicini nema stopostotnog uspeha. Posebno u hirurgiji. Komplikacije, iako veoma retke, mogu biti povezane sa vrlo teškom kombinovanom patologijom, kada katarakta ima čitav niz pridruženih bolesti. Ovakva stanja komplikuju rad hirurgu, ali su u najvećem broju slučaja premostiva.

Da li sve klinike rade ovu operaciju na isti način?

U Rusiji su 2012. godine usvojene kliničke smernice i standardi za operaciju katarakte. Većina klinika ih prati. Međutim, postoje i tehnologije koje su bile rasprostranjene pre četvrt veka. One imaju svoju primenu, ali vrlo usku. Beogradska klinika “Zenit”,u koju dolazim da operišem već 20 godina dosledno prati pomenute standarde na polju oftalmohirurgije. Njihov tim stručnjaka je svoje dugogodišnje kliničko iskustvo stekao na “Institutu za mikrohirurgiju oka I.M.Fjodorov”, što je doprinelo da prepoznam pravo mesto za uspešnu i dugoročnu saradnju.



