PROVERENI TRIKOVI koji će vam pomoći da lakše USTANETE IZ KREVETA

Retki su oni koji se ujutro bude lako, iskaču iz kreveta čim čuju prvi zvuk alarma, oblače se i kreću sa ispunjavanjem jutarnjih obaveza.

Ukoliko u poslednje vreme teško ustajete, znajte da niste usamljeni. Istraživanja pokazuju da s prvim jesenjim jutrima naglo povećava broj ljudi koji guglaju frazu "kako se lakše probuditi".

Jutra su postala mračnija i hladnija pa bismo radije ostali ušuškani u topli krevet, nego ustali i izašli napolje. Stručnjaci daju nekoliko saveta koji bi mogli da nam pomognu da lakše ustajemo u periodu koji je pred nama.

1. Umijte se

Dr Rošni Patel za "The Sun" savetuje da prvi deo jutarnje rutine bude umivanje toplom i hladnom vodom, koja će vam pomoći da se razbudite. On tvrdi da to može pomoći porama na koži da se otvore, a koža prodiše.

2. Pojedite kvalitetan doručak

Nutricionist Aleks Glover smatra da je doručak bogat proteinima ključan. - Proteini i vlakna će vas zasititi i pripremiti za dan - tvrdi on.

3. Pojedite jabuku

Jabuka sadrži oko 13 grama prirodnog šećera i ima sličan učinak kao kafa. - Prirodna glukoza iz jabuke se sporo vari, što će vas učiniti budnijima - dodaje savetnica za ishranu Stefani Tejlor.

4. Krećite se

Ništa vas neće razbuditi kao malo vežbanja. Kad ste umorni, zadnja stvar koju želite je da šetate po hladnom vremenu, ali mogli biste se iznenaditi efektom koji će to imati na vaše telo. Odraslim osobama preporučuje se barem 150 minuta vežbanja nedeljno, piše Kolektiv.me.

5. Rehidrirajte organizam

Nakon par sati spavanja, telu je potrebna tečnost. Pijenje dve do tri čaše vode rehidriraće telo i podstaknuti rad creva. Čak i ako ujutro niste žedni, stručnjaci savetuju da popijete vodu i nadoknadite izgubljenu tečnost.

6. Pustite svetlo unutra

Ljudi ne vole ujutro da razmiču zavese, ali svetlo će vas razbuditi.

7. Konzumirajte vitamin D

Tokom jesenjih i zimskih meseci manje boravimo na suncu pa je vitamin D potrebno uneti hranom ili dodacima prehrani. Jedan od simptoma nedostatka vitamina D je umor.

8. Promenite večernju rutinu

Na kraju, ako teško ustajete, možda niste dovoljno naspavani. Razmislite da legnete ranije kako biste sebi osigurali minimalno osam sati noćnog sna.