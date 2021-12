DA LI STE ZNALI DA ORGAZAM MOŽE IMATI I NUSPOJAVE: Sem uživanja, odnos može da izazove i ovo

Neke od njih mogle bi biti iscrpljenost, haos u glavi, bolovi u stopalima… Mit ili istina? Prosudite sami.

Svako ko je ikada doživeo orgazam jako dobro zna njegove dobre strane. Od ublaživanja stresa i bola, do podizanja raspoloženja.. Međutim, jeste li znali da orgazam može imati i svojih loših strana, odnosno nuspojava? Da, dobro ste pročitali. Neke od njih mogle bi biti iscrpljenost, haos u glavi, bolovi u stopalima… Mit ili istina? Prosudite sami.

Fenomeni orgazma



Grip Da, grip. Postorgazmički sindrom bolesti (POIS) je veoma retko obolenje. Ipak, kada se javi, osoba razvija simptome slične gripi i alergiji nakon orgazma, bilo s partnerom ili nakon masturbacije. Obično se javlja kod muškaraca nakon ejakulacije, ali dešava se i ženama.

Simptomi se mogu razviti u roku od nekoliko sekundi, minuta ili pak sati nakon orgazma i obično traju dva do sedam dana. Simptomi nestaju sami po sebi, a uključuju umor, slabost, glavobolju, temperaturu, grlobolju i začepljen nos. Istraživanja kažu da ih pokreće autoimuna reakcija na semenu tečnost kod muškaraca, dok je kod žena povezana s tkivom oko rodnice.

Glavobolja

U Klinici Majo ističu da seksualne glavobolje mogu nastati kako se povećava seksualno uzbuđenje, neposredno pre ili nakon orgazma.

Kijanje

Članak objavljen u Journal of the Royal Society of Medicine otkrio je da je kijanje kao odgovor na orgazam “možda češći nego što se očekivalo”, ali se o tome malo govori zbog neugodnosti.

Bolovi u stopalima

Izveštaj o sindromu orgazma stopala istražio je slučaj žene koja se “žalila” na neželjene orgazmičke senzacije u levoj nozi. One su ponekad nastajale spontano, a ponekad tokom seksualnog uzbuđenja. Ova neobična pojava na kraju je bila povezana s polovičnim oštećenjem nerava tokom prethodne operacije.

