Bosiljak – Lekovito bilje kao prirodni izbor za smirenje kašlja!

Bosiljak kao lek za kašalj: Za suv kašalj i za produktivan kašalj!

Već pri samoj pomisli na bosiljak javi nam se u nosu i pamćenju taj divan, karakterističan miris, specifičan za ovu biljku, koju obično koristimo kao aromatični začin u nekim omiljenim jelima. Međutim, bosiljak u sebi nosi mnoga moćna svojstva, kao i izuzetnu lekovitost, što nam govori da se sa ovom biljkom moramo bolje i detaljnije upoznati.

Bosiljak (lat. Ocimum basilicum), zimzelena biljka, ima status lekovite i “svete” biljke, prisutne u mnogim religijama i verskim obredima. Naziv bosiljak potiče od grčke reči basilicum, koja u prevodu znači kraljevski. Bosiljak potiče iz Indije, a u Evropu stiže tokom 12. veka.

Bosiljak – značaj i uloga

Bosiljak je poznat još iz vremena drevnog Egipta, gde su mu takođe pripisivali božansku moć. Za Rimljane je bio znak ljubavi i vernosti, a u Indiji se koristio kao znak dobrodošlice.

Ova biljka specifičnog aromatičnog mirisa ima ovalne zelene listove, i po izgledu, ali i po ukusu i mirisu možemo razlikovati razne vrste bosiljka, u zavisnosti od zemlje porekla. Postoji ljubičasti bosiljak, sa kovrdžavim listovima, kao i tamni bosiljak, ukusom sličan đumbiru. Bosiljak se može uzgajati i u kućnim uslovima, i tada mu je potrebno obezbediti dosta sunca, vode i toplote, jer ne podnosi niske temperature.

Bosiljak sadrži mnoge hranljive materije poput magnezijuma, mangana, kalcijuma, vitamina A, B, C, K, beta-karotena, ugljenih hidrata, a eugenol ulje u njegovom sastavu mu daje specifičan ukus i aromu. Stoga se bosiljak kao lek koristi kao preventiva mnogih stanja- za kašalj, glavobolje, razne vrsta bolova, protiv mučnine, nadimanja, artritisa, astme, alergija, za jačanje imuniteta, kao i protiv depresije.

Bosiljak se takođe dosta koristi i u kulinarstvu, kao čuveni pesto sos od bosiljka. Veoma je zastupljen u mediteranskoj ishrani, a koristi se i svež, kao dodatak raznim jelima.

Bosiljak i njegovi oblici primene

Sirup za produktivni kašalj koji sadrži bosiljak doprinosi ublažavanju prehlade, kašlja i opštem fizičkom stanju organizma, i deluje na iskašljavanje sekreta. Sirup za produktivan kašalj i sirup za kašalj koji sadrži bosiljak, deluju protivupalno, pomažu čišćenju bronhija i jačaju opšti imunitet organizma.

Čaj za kašalj doprinosi zdravlju respiratornog trakta, pomaže ženama kod menstrualnih tegoba, kao i dojiljama, jer stimuliše stvaranje mleka. Čaj od bosiljka za pluća se sprema na sledeći način: jedna kafena kašičicu bosiljka se prelije sa četvrt litre provrele vode, nakon desetak minuta se procedi. Čaj za iskašljavanje od bosiljka se pije topao, po nekoliko malih šoljica dnevno, najduže 8 dana, a zatim se pauzira dve nedelje. Sok od lišća bosiljka ima lekovito dejstvo protiv kašlja, prehlade i uopšte upala respiratornog sistema.



Bosiljak u Herbiko® sa medom i Herbiko® sa medom za decu

Ukoliko vam je potreban objedinjen prirodni preparat sa bosiljkom za suvi kašalj, produktivni kašalj, kao i za razne upale respiratornog sistema, upoznajte potpuno prirodan preparat Herbiko® sa medom.

Ako se pitate kako smiriti kašalj kod dece, naša preporuka je prirodan preparat Herbiko® sa medom za decu. Ovaj preparat je takođe preporuka i za produktivni kašalj kod dece, jer pomaže kod iskašljavanja sekreta iz disajnih puteva.

Herbiko® sa medom u svom sastavu pored tinkture bosiljka, sadrži i kamilicu, beli slez, jagorčevinu, vitamin C i med, na petostruki način može pomoći kod kašlja:



Herbiko® sa medom za odrasle – rastvor za oralnu primenu

1. Razređuje sekret



2. Pomaže izbacivanje sekreta



3. Pomaže u sprečavanju napada kašlja



4. Otvara bronhije i olakšava disanje



5. Oblaže sluzokožu i umiruje upale disajnih puteva



Prirodni preparat Herbiko® sa medom postoji u verziji za odrasle, kao i Herbiko® sa medom za decu.



Autor: P.R.