6 vrsta ljubavi prema tipu ličnosti: Proverite za koju vrstu romanse ste predodređeni

Od našeg karaktera i tipa ličnosti, kako kažu psiholozi, zavisi i emotivna veza koju ćemo formirati.

Različiti tipovi ličnosti i različiti karakteri privlače i različite partnere i formiraju različite emotivne veze i odnose.

Postoji nekoliko najčešćih tipova ličnosti, a ukoliko želite da saznate kom tipu pripadate i zašto sve vaše veze liče jedna na drugu, pročitajte u nastavku teksta.

1. Narcisoidna ljubav



Ovom tipu ljuubavi uglavnom su skone one osobe koje su imale neke traume u detinjstvu i ranoj mladosti i one očekuju da im se partner uvek divi i obožava ih. Kroz takve veze traže samopotvrdu i dokaz da vrede.

Glavno oružje u osvajanju im je laž.

2. Idealistička ljubav

Ovoj ljubavi su skloni oni tipovi ličnosti koji vole samu ljubav. Oni uživaju u toj emociji bez potrebe da ostvare realnu vezu.

Ova ljubav puna je sanjarenja i romantike, kao i idealizovanja partnera. Ona je tipična za pesnike i pisce, a osobe koje vole na ovaj način su umetničke duše koje stvaraju svoje lepše svetove od onog realnog.

3. Ljubav zavisnika



To je odnos u kome se potpuno podređujemo “drugoj strani”. Te osobe su sklone da se u potpunosti odreknu svojih potreba i snova da bi zadovoljili partnera.

Za ovu ljubav karakteristični su žrtvovanje, pasivnost i samosažaljenje. Partner je taj kome se prepušta donošenje odluka, a osoba koja voli na ovakav način odriče se sopstvenih stavova i mišljenja. U stanju je da učini sve da zadobije naklonost partnera. Ovaj tip ljubavi karakterističan je za nesigurne osobe, koje beže od odgovornosti i odluka i koje stalno brinu.



4. Paralelna ljubav



Ovakvoj ljubavi skloni su oni koji smatraju da jedan partner ne može da zadovolji njihove potrebe i zahteve. Često su u paralelnim vezama, postoji još jedna žena ili još jedan muškarac, a ta dva partnera u simbiozi daju savršenu osobu za onog ko je sklon ovoj vrsti ljubavi.

Ovoj ljubavi sklone su osobe koje su previše zahtevene i o sebi imaju nerealno visoko mišljenje - ubeđene su da su savršene.

5. Fizička ljubav



Telesnoj ili fizičkoj ljubavi koja se zasniva isključivo na fizičnom intimnom kontaktu skloni su ljudi koji su egocentrici i koji su iz nekog razloga zanemarivani ili odbacivani u detinjstvu. Kod njih se sve svodi na fizičku intimu bez komunikacije, razgovora, prihvatanja i davanja.

Iza ovakve potrebe se uvek krije strah od odbacivanja.

6. Neuzvraćena ljubav



Ovakve ljubavi nas drže “zarobljenima” i ne daju nam da volimo nekog drugog. Neuzvraćena ljubav nema uvek veze sa tipom ličnosti - ona se može desiti mnogima.

To je večito pitanje - da li smo dali sve od sebe da ostvarimo odnos sa nekim ko nam se činio ili smo osećali da je osoba našeg života naš savršen partner. To su osobe s kojima poredimo sve one koji posle njih uđu u naše živote i uvek dolazimo do toga da je baš ta osoba s kojom se nismo ostvarili bila naša "srodna duša".

Neki uspeju da prevaziđu ove situacije i nastave dalje, a ima i onih koje ovakve ljubavi odrede za ceo život.

