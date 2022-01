BIĆE ODUŠEVLJENA VAŠIM SPOSOBNOSTIMA: Muškarci, pripremite sebe za duži i bolji se*s!

Da li želite da seksualni život pretvorite u nešto što ste oduvek želeli? Pratite sledeće savete i rešite svoje seksualne nedoumice i probleme.

Dragi muškarci, ako ste ikada patili od erektilne disfunkcije ili preuranjene ejakulacije, naročito kada vam je bilo najpotrebnije da dobro obavite posao, znate kakav je osećaj u pitanju.

Da li želite da seksualni život pretvorite u nešto što ste oduvek želeli? Želite znati da li ćete uvek moći da seksualno zadovoljite svoju partnerku? Nema više potrebe da se oslanjate na izgovore kao što su: “ izvini, mislim da sam previše popio”, ili “nisam raspoložen večeras”, vreme je da ojačate svoj penis za duži i bolji seks i čvršću ,erekciju. Da li je to moguće? Naravno da jeste!

U zavisnosti od jedinstvene genetike, muški polni organ se sastoji od 30-60% onoga što je poznato kao tkivo glatkog mišića. I baš kao i druge vrste mišićnog tkiva, može se povećati, ili smanjiti, u zavisnosti od toga kako ga koristite.

Šta treba da prestanete da radite

Sa nekoliko jednostavnih promena u svom načinu života, možete postići snažnije i duže erekcije, i ojačati vaš penis za buduće seksualne aktivnosti:

1. Uklonite stres iz svog života

Stresni način života pogađa uvek tamo gde ste najosetljiviji. Povećan nivo kortizola u vašem telu utiče na pad testosterona i seksualne želje. Hitno uklonite sve stresore koje imate u svom životu! Da li vam stvarno treba toliko sati prekovremenog rada? Ili ste sigurni da možete ukloniti umor samo kafom ili energetskim napicima? Što budete opušteniji i bolje izbalansirate životni ritam, to će vam biti bolje u celini, a povećaće se i vaša seksualna funkcija i želja. Dodajte uz to i neku vrstu intenzivnih treninga, i vaše telo i um će vam biti zahvalni za to.

2. Ograničite gledanje pornografije

Ogroman broj kliničkih studija su dokazale činjenicu da prekomerna upotreba pornografije negativno utiče na vašu erekciju i sposobnost uzbuđenja sa vašom partnerkom u svakodnevnom životu. Dakle, ako stvarno želite da popravite vašu seksualnu funkciju, smanjite ili izbegavajte porno filmove, i videćete tokom narednih nekoliko nedelja da se vaša erektilna snaga povećava.

3. Smanjite žurbu ka vrhuncu

Ponekad je brzina neverovatna stvar, ali ako je vaš način seksualnog zadovoljstva trka do što brže do ejakulacije, morate vežbati laganiji ritam i dodatno se opustiti kako bi seks duže trajao. Probajte da meditirate ili radite jogu kako biste opustili um i telo, i rezultati će postepeno doći.

4. Počnite da koristite sopstvenu maštu

Ljudi su uopšteno svesni nivoa pretvaranja u običnim filmovima, ali ono što muškarci često ne znaju i ne shvataju da je i porno industrija takođe samo predstava. Da li stvarno očekujete da biste trebali imati seks četiri, pet sati bez ikakvih prekida? Izuzetno nerealno razmišljanje. Potpuno je prirodno praviti pauze tokom seksa. Ne razmišljajte da je to znak slabosti samo zato što montirane scene u ovakvim filmovima izgledaju kao da traju satima. Probajte da ponovo koristite vašu ličnu maštu za seksualno uzbuđenje, i tako ćete ponovo navići vaše telo da reaguje na vaše misli i ličnu seksualnu uzbuđenost. Što više imate svesti o tome koliko je vaš fizički nivo uzbuđenja, imaćete veću kontrolu nad svojom erekcijom.

5. Radite Kegelove vežbe

Kegelove vežbe predstavljaju savijanje, tj. grčenje i opuštanje mišića koji zaustavljaju protok urina- često se nazivaju i mišićima karličnog dna. Ove vežbe predstavljaju odličan način da se ponovo povežete sa svojim genitalijama, jer smo u svakodnevnom životu često isključeni od naše seksualnosti, da nas čak i fokusiranje na nekoliko ovakvih laganih vežbi podseća na to da smo seksualna bića. Probajte ove vežbe nekoliko sedmica, sa postepenim povećanjem nivoa težine (veći broj ponavljanja, ili duže zadržavanje), i bićete na putu do jače erekcije za kratko vreme.

Autor: Z.L.