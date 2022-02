POKRET JE OSNOVA I LEK! Jovićević za Pink: Kretanje je esencija naše fizičke funkcije - OVO MORATE DA ZNATE

Vladan Jovićević, direktor Doma zdravlja "West medic", kaže da je pokret lek.

- Pokret je esencija naše fizičke funkcije i stimuliše sve ostale sisteme - navodi Jovićević za Pink.

- To je ono što pravi strašno lošu sitaciju za sve funkcije. Kada se uđe u fazu mirovanja svi sistemi se usporavaju i padaju. To je u redu u nekim kratkim fazama oporavka i odmora, to daje sistemu šansu da se oporavi, ali ako se radi u kontinuitetu bez razloga dolazi do atrofija i gomilanja masnih naslaga - objasnio je Jovićević.

Kako dodaje, to je loša situacija za ceo organizam.

- Taj pokret može biti obična jutarnja gimnastika, šetnja, lagane vežbe... to je neophodno za sve krupne zglobove, za kičmu, kao i ceo sistem - dodao je Jovićević.

Imate vrata ili prozor koji se ne otvaraju, šarke će škripati, možda se neće ni otvoriti. Tako je i sa zglobovima.

- Pokret je osonova, nema pokreta nema funckije, degenerativne promene, upalni procesi, povrede, pokret stimuliše cirkulaciju, to je osnova ishranjenosti i način dopremanja i hormona i enzima do svih delova tela - naglasio je Jovićević.