Smršajte do LETA! Zdrava dijeta u kojoj imate NORMALNE OBROKE, ali mršavite

Ukoliko planirate da skinete kilograme do leta, ovo je pravi trenutak da pokušate.

Dijete su sve popularnije, ali i negativne posledice koje mnoge od njih donose. Ove dijete obično su kratkotrajne i iako je rezultat da se u kratko vreme izgubi veći broj kilograma, dijete koje traju toko dužeg perioda obično nemaju jo-jo efekat.

Naime, gubitak težine od 0,5 kg, do 1 kg nedeljno je gubitak težine koji neće štetiti vašem zdravlju, a u krajnjoj linije kada smršate, mnogo će vam pomoći. Kako biste to postigli morate smanjiti unos kalorija za oko 3,500 do 7,000 kalorija nedeljno, što znači manji unos za oko 500 do 1000 kalorija od dnevne prosečne potrošnje. Naravno, važno je i paziti osim na vrstu hrane koju unosite i na veličinu porcija, što može biti dosta teško, jer gojazne osobe često znaju sa vremenom izgubiti osećaj što je to „normalna" porcija.

Cilj zdrave dijete je da izgubite na težini, a istovremeno se naviknete na principe zdrave ishrane, kako se kilogrami ne bi vratili i ponovno dobili na težini.

Strategija na kojoj se temelji zdrava dijeta je poboljšanje kvalitete hrane, a ne ograničavanje količine hrane, tako da vas ova dijeta neće držati gladnima. To je dijeta koje ćete se moći pridržavati, a uz mršavljenje ćete dobiti energetski podsticaj, bolju probavu i bolji san.

