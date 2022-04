Dame, ne zaboravite – ovo muškarci vole više od sek*a

Kaže se da na svakih sedam sekundi muškarci razmišljaju o seksu (dvaput češće tokom puberteta). A kada priđu ženi, ubeđene smo da to uvek rade sa prikrivenim motivom – da nas odvedu u krevet. Ova ideja je toliko uobičajena i ukorenjena u naše umove, da kada tip ne želi da spava sa nama, ponekad se pitamo: „Zar me ne smatra privlačnom?“.

Smatramo da je „tipični muškarac“ uvek raspoložen za seks, ali, krajnje je vreme za rastanak od takvih misli! I to ne govorimo mi, nego neko ko bi to trebalo da zna: Džed Dajmond (73) psihijatar i bez sumnje muškarac.

U postu na blogu na „goodmanprojectu“, Dajmond piše: „Koliko često čujemo izjavu: ‘Muškarci žele samo seks?’ Kada sam imao 17 godina, bio sam siguran da je to istina. U vreme kada sam imao 37 godina, imao sam predosećaj da bi to mogla da bude i laž. Sada, sa 73 godine sa sigurnošću znam da to nije istina.“

Ono što su mu otkrili bogato životno iskustvo i brojni razgovori s pacijentima i drugim predstavnicama njegovog pola je sledeće: muškarci više od svega žele sigurnost, dom i „sigurnu luku“. Prema Dajmondu, ta potreba suštinski stoji iza njegove želje da spava sa nekim. Seks „nam daje osećaj mira i doma koji prevazilazi seksualno zadovoljstvo“, piše psiholog. To je svojevrsni predah i opuštanje od pritiska i takmičenja, pod kojim se muškarci nalaze. Ali, zapravo, muškarci bi mogli i bez intimnih odnosa – ukoliko bi zauzvrat dobili sigurnost, piše miss7.

„Jedna od stvari koje najviše volim je trenutak kada položim glavu u krilo svoje supruge i pustim je da me mazi“, piše Dajmond.

Jedino pitanje je: ako je Dajmond u pravu, zašto skoro nikada ne čujemo muškarce kako govore stvari kao što su: „Hoćemo li danas da se mazimo?“ ili „Molim te, samo budi tu uz mene!“.

Prema mišljenju stručnjaka, jedan od najvećih strahova mnogih (naročito heteroseksualnih) muškaraca je da ispadnu nemuževni. A i priznati da žele zaštitu i sigurnost – ne smatra se naročito muževnim…

To nas dovodi do razloga s kojima Dajmond pokušava da objasni zašto je ženama često teško da daju muškarcima tu željenu sigurnu luku (ako je oni sami ne zatraže): „Žene se plaše muškaraca, koji se ne osećaju muževno. Znaju da su muškarci koji postanu nasilni, upravo oni koji se osećaju slabićima.“ Sumnja takođe da žene zapravo žele više „muževnih“ partnera, jer bi se inače osećale više kao majke, a manje kao partnerke.

Lepota Diamondove teze je da u stvari nije važno je li tačna ili ne. Ako radimo na problemu, možemo samo da pobedimo! Naime, ako je strah kod muškaraca i žena, razlog broj jedan zašto se muškarci „svode“ na seksualni nagon i ne mogu da dobiju ono što žele, rešenje je jasno: svima nam treba samo malo više hrabrosti, samopouzdanja i poverenja!

