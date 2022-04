NE IGNORIŠITE ZNAKE: 5 simptoma da imate povišen šećer u krvi

Često povezan sa dijabetesom, ako se ne leči, može povećati rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, problema sa vidom, bolesti bubrega, nervnih problema i još mnogo toga. Evo simptoma visokog šećera u krvi koje nikada ne bi trebalo zanemariti.

Visok nivo šećera u krvi, poznat i kao hiperglikemija, rezultat je prevelike količine šećera u krvi zbog nedostatka insulina u telu.

Ako osećate neuobičajeno povećanje gladi, razlog može biti visok šećer u krvi. „Čak i nakon što pojedete, možda ćete i dalje osećati veliku glad“, kažu stručnjaci.

To je zato što vaši mišići ne dobijaju energiju koja im je potrebna iz hrane; insulinska rezistencija vašeg tela sprečava da glukoza uđe u mišiće i obezbedi energiju. Stoga mišići i druga tkiva šalju poruku ‘gladi’, pokušavajući da dobiju više energije u telu.

Da li ste odjednom primetili da morate da mokrite mnogo više nego obično?

Pojačano mokrenje – takođe poznato kao poliurija – povezano je sa visokim šećerom u krvi i dijabetesom.

„Kada dijabetes podiže nivo šećera u krvi, vaše telo možda neće moći da vrati svu glukozu kada prođe kroz bubrege. Umesto toga, vaše telo će pokušati da se oslobodi viška tako što će proizvoditi više urina“, kaže Meri Džonson, direktorka za obrazovanje o dijabetesu.

Nemojte da ignorišete neobjašnjiv gubitak težine – to bi moglo biti povezano sa visokim šećerom u krvi.

„Kada nekome postavimo dijagnozu, pretpostavljamo da je verovatno već imao dijabetes oko pet godina“, kaže endokrinolog Kevin Pantalon.

„Često se dešava da ljudi umanjuju simptome ili ih racionalizuju i oni se pogoršavaju dok ne postanu dovoljno ozbiljni da moraju da odu lekaru. Imaju prekomerni gubitak težine ili su zaista umorni od mokrenja cele noći.“

Umorni ste sve vreme?

Možda biste želeli da proverite nivo šećera u krvi. „Nema sumnje da fluktuacije nivoa šećera u krvi mogu izazvati umor“, navodi „Diabetes Care Canada“.

„Kada vam je šećer u krvi previsok, na primer, krv ne može da cirkuliše tako efikasno i vaše ćelije ne dobijaju kiseonik i hranljive materije koje su im potrebne za optimalno funkcionisanje. Visok šećer u krvi takođe može da izazove upalu. Ovo zauzvrat oslobađa ćelije koje se nazivaju monociti u mozak i izazivaju umor. Slično, ako vam je šećer u krvi prenizak, ni vaše ćelije ne dobijaju dovoljno goriva da rade dobro, što utiče na nivoe energije.“

Prekomerna žeđ je jedan od glavnih simptoma dijabetesa.

„Bez obzira na to koliko pijete, osećate se kao da ste i dalje dehidrirani“, kažu stručnjaci, a prenosi Eat This Not That.

Vaša tkiva (kao što su vaši mišići) su, u stvari, dehidrirana kada ima previše glukoze (šećera) u vašoj krvi. Vaše telo povlači tečnost iz tkiva kako bi pokušalo da razblaži krv i suprotstavi je visokoj glukozi, tako da će vaša tkiva biti dehidrirana i slati poruku da treba da pijete više.

Ovo je takođe povezano sa pojačanim mokrenjem.