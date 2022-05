Vitamin D i magnezijum…tajna veza!

Kako magnezijum utiče na vitamin D?

Do sada smo zajedno naučili da prepoznamo znake koji ukazuju na nedostatak magnezijuma. Vrlo često, na magnezijum pomislimo samo kada imamo simptome nedostatka ovog minerala. Kako će sve naše tegobe nestati kao rukom odnešene, čim ga dodatno unesemo. Međutim, magnezijum kao mineral zadužen za obavljanje i koordinaciju više stotina biohemijskih interakcija u organizmu, utiče i na metabolizam i drugih vitamina i minerala, u smislu da može pomoći u podizanju nivoa ostalih potrebnih nutrijenata.

Jedan od vitamina na koje magnezijum utiče jeste upravo vitamin D. Naime, magnezijum može pomoći u povećanju nivoa vitamina D u našem organizmu. Odnosno, magnezijum pomaže u regulisanju nivoa vitamina D, koji zauzvrat upravlja nivoima drugih minerala, kao što su kalcijum i fosfor.

Studija [1] objavljena u izdanju American Journal of Clinical Nutrition, iz decembra 2018. godine, je prvi direktni dokaz da magnezijum igra ulogu u regulaciji vitamina D.

Takođe, pređašnja studija [2] iste grupe istraživača otkrila je povezanost između niskog nivoa magnezijuma i niskog nivoa vitamina D.

Istraživači su u obe studije primetili varijacije u sintezi vitamina D kada je nivo magnezijuma nizak. Pri tome, neki ljudi ne uspevaju da podignu nivo vitamina D, čak ni kada uzimaju visoke doze suplemenata.

Ovo se dešava iz razloga zato što nedostatak magnezijuma zaustavlja sintezu vitamina D i prirodan put metabolizma ovog vitamina.

Namirnice bogate vitaminom D

Svi znamo da najjednostavniji, a i najprirodniji primarni način da dobijete vitamin D, jeste da se izložite sunčevim zracima. Na to utiče i oblast življenja, kao i vaša frekvencija i dinamika boravka na suncu. Uprkos svemu tome, nedostatak vitamina D se ipak konstatno javlja.

Namirnice bogate vitaminom D uključuju masne ribe, poput lososa, tune, haringe, sardine, jaja, pečurke, kravlje mleko, sojino mleko, ostale mlečne proizvode (sir), sok od narandže, žitarice, ovsenu kašu. Za razliku od nekih drugih vitamina, vitamin D je u voću prisutan u manjim količinama.

Vitamin D i nedostatak magnezijuma- veza

Nedostatak vitamina D je nešto što je prepoznato kao potencijalni zdravstveni problem prilično velikih razmera u svetu uopšte. Pored nedostatka vitamina D, i nedostatak magnezijuma je nedovoljno prepoznat problem. Statistički, i do 80 procenata ljudi ne unosi dovoljno magnezijuma svakoga dana, kako bi zadovoljili preporučeni dnevni nivo magnezijuma od 375 mg.

Znamo da magnezijum igra mnoge vitalne uloge u našem organizmu. To je mineral koji je neophodan za mnoge važne ćelijske funkcije. Magnezijum ima jasnu ulogu u pomaganju očuvanja zdravlja srca, krvnog pritiska, saniranja glavobolje, umora, iscrpljenosti i još dosta toga. Nije iznenađujuće što je jedna od njegovih mnogih funkcija da pospeši aktivnosti vitamina D. Lekari ističu da ovaj podatak ima velike implikacije na zdravlje kostiju.

Ovaj podatak sugeriše da korišćenje suplementa magnezijuma može pomoći ljudima da brže dođu i do željenog nivoa vitamina D. Dalje se implicira da magnezijum može da pospeši dejstvo vitamina D na zdravlje kostiju. O ovoj tvrdnji se trenutno vrše važna istraživanja molekularnog mehanizma, koji leži u osnovi uticaja magnezijuma na sintezu vitamina D.

Kako proveriti nedostatak vitamina

Dr. Qi Dai, vodeći autor spomenutih studija, ističe novi sistem za dovođenje pojedinaca do poželjnog nivoa magnezijuma, koji je potreban da bi se pravilno iskoristio vitamin D. Za ovaj korak je potrebno uključiti i procenu još jednog važnog minerala za naš organizam, a to je kalcijum.

Dr. Dai za ovaj korak sugeriše da je potrebno izmeriti osnovne unose magnezijuma i kalcijuma kod pojedinca, proceniti odnos kalcijuma i magnezijuma iz ishrane i suplemenata, i obezbediti personalizovane doze suplementacije magnezijumom, kako bi se smanjio odnos srazmere kalcijuma i magnezijuma, sa iznad 2,6 na oko 2,3.

On takođe ističe da su prethodne studije sprovedene na populaciji sa visokim ili niskim odnosom kalcijuma i magnezijuma otkrile su da je odnos razmere kalcijuma i magnezijuma između 1,7 i 2,6 optimalan i poželjan.

Navedena studija je otkrila da nizak magnezijum može smanjiti nivo vitamina D kod osoba unutar normalnog opsega. Ovo je važna veza jer nastavljamo da vidimo visoku prevalenciju suboptimalnih nivoa vitamina D i magnezijuma u krvi iz mnogo proprarnih faktora kao što su: lokacija življenja, godine, težina, ishrana, genetika ispitanika.

Navedene studije su takođe posmatrale ljude koji nisu imali klinički manjak magnezijuma, i otkrila da je čak i kod ovih osoba suplementacija magnezijumom pomogla da se preokrene rezistentni nedostatak vitamina D.

Magnezijum i vitamin D- izvori

Kada pomislite na nadoknadu nedostatka magnezijuma, da li vam iskreno prvo padnu na pamet suplementi magnezijuma ili hrana bogata magnezijumom? Zeleno lisnato povrće, pasulj, integralne žitarice, crna čokolada, masna riba (losos), orasi, banane i avokado spadaju u namirnice bogate magnezijumom.Međutim, koliko god se trudimo da ispoštujemo navedene preporuke ishrane, nedostatak magnezijuma se često javlja. U tom slučaju, odlučujemo se za neki od suplemenata magnezijuma.

Potpuno prirodan preparat u formi praška za pripremu napitka, a koji sadrži magnezijum, i to u svom visoko iskoristljivom obliku magnezijum-citrata, i vitamin D, jeste Magnall® Citrate. Takođe, pored navedenih aktivnih sastojaka Magnall® Citrate sadrži i vitamin C, vitamin B6 i ekstrakt đumbira, koji mu daje notu jako prijatnog i osvežavajučeg napitka za predstojeće dane.

Magnall® Citrate se preporučuje svim osobama izloženim teškim fizičkim naporima, treninzima, sportistima, osobama sa oslabljenim imunitetom, osobama koje pate od hronične iscrpljenosti, umora, pada energije i nedostatka snage za svakodnevne aktivnosti.

