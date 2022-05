Na neobjašnjivo GOJENJE može uticati i gubitak OVOG VITAMINA

Ukoliko kod sebe prepoznajete neki od ovih simptoma, verovatno vašem organizmu fali vitamin C.

Vitamin C igra važnu ulogu kada je reč o imunitetu, zdravlju kože, kostiju i kardiovaskularnog sistema. Najveći faktori rizika za nedostatak vitamina C su loša ishrana, alkoholizam, anoreksija, pušenje i mentalne bolesti.

Dešava se da se neki izraženiji simptomi pojavljuju tek nakon nekoliko meseci, pa je zato još važnije obratiti pažnju na manje znakove.

Najčešći znakovi nedostatka vitamina C su:

Gruba koža

Promena oblika kose (dlaka odjednom postaje neobično zakrivljena)

Crvene mrlje na noktima

Suva, oštećena koža

Modrice

Sporo zarastanje rana

Bol u zglobovima

Slabe kosti

Krvarenje desni

Gubitak zuba

Oslabljen imunitet

Nedostatak gvožđa

Slabost

Pad raspoloženja

Neobjašnjivo gojenje

Upalne bolesti

Ako sumnjate na nedostatak vitamina C, posetite lekara koji će vas uputiti na detaljnije analize. Ono što svakako treba da uradite jeste da, uz to, pojačate unos vitamina C kroz ishranu.

Najviše vitamina C sadrže crna ribizla, crvena paprika, limun, pomorandža, jagode, papaja, brokoli i peršun.