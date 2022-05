Vitamin C – najvažniji i prvi hemijski proizveden vitamin na svetu!

Da li ste znali da je upravo vitamin C prvi vitamin hemijski proizveden? Otkriven je 1912. godine, izolovan 1928. godine. A već 1933. je bio prvi vitamin koji je uspešno napravljen veštačkim putem.

Inače, pre nego što je definitivno pronađen i definisan, vitamin C je pobedio mnoge bolesti u istoriji. Možda najpoznatiji slučaj je skorbut, nedostatak vitamina C koji uzrokuje anemiju, krvarenje desni, modrice i slabo zarastanje rana. Inače, skorbut je bio uobičajen problem u svetskoj mornarici. Procenjuje se je pogodio preko 2 miliona mornara. Godine 1747. Škotski doktor Džejms Lind sproveo je ispitivanje šest različitih tretmana na 12 mornara sa skorbutom. Samo su pomorandže i limuni bili efikasni u lečenju skorbuta! Skorbut se javljao i na kopnu, pa je mnogo slučajeva zabeleženo paralelno sa „velikom glađu od krompira“ u Irskoj 1845. Sisanjem limuna, ovo oboljenje se umnogome smanjilo. I tako je jedan citrus, a zapravo vitamin u njemu, spasio na hiljade života.

Za razliku od ljudi, većina životinja može da sintetišu sopstveni vitamin C. Štaviše, samo mi, primati i poneki glodari jedini smo sisari koji nisu u stanju da proizvodu sopstveni vitamin. Zato je od izuzetnog značaja da unosimo dovoljne količine vitamina C – što preko hrane, što preko suplemenata.

Šta je Vitamin C?

Vitamin C ili askorbinska kiselina, hranljiva je materija neophodna organizmu za formiranje krvnih sudova, hrskavice, mišića i kolagena u kostima. Vitamin C je takođe od vitalnog značaja za proces zarastanja bilo kakvih oštećenja na telu i njegovoj unutrašnjosti.U pitanju je antioksidant, i to najjači među vitaminima! Pomaže u zaštiti ćelija od slobodnih radikala – destruktivnih molekula koji nastaju kada je telo izloženo lekovima, duvanskom dimu, zračenju sunca, rendgenskim zracima… Slobodni radikali mogu igrati veliku ulogu u srčanim oboljenjima, raku i drugim bolestima.

Pored borbe sa slobodnim radikalima, Vitamin C je i redukujući agens u živim supstancama što, kao rezultat ima značajnu ulogu u apsorpciji kalcijuma, gvožđa, folne kiseline… Aktivno učestvuje u stvaranju kolagena, kao i sintezi i produkciji steroidnih hormona koji imaju antiinflamatorno dejstvo.

Vitamin C za lice

Vitamin C koji unesete putem hrane zadržava se u organizmu, i zaista stiže do kože lica putem krvi. Ipak, kako je ovaj vitamin neophodan baš svakoj ćeliji, količina koja na kraju procesa stigne do lica – nedovoljna je. Zato stručnjaci preporučuju dodatne doze vitamina C, kako bi koža dobila ovaj preko potrebni nutrijent od koga će zablistati!

Vitamin C – izvori

Pošto naše telo ne proizvodi vitamin C, moramo ga unositi ishranom ili preko suplemenata. Vitamin C se nalazi u svežem citrusnom voću, bobičastom voću, kiviju, papaji, krompiru, paradajzu, paprici, kupusu, prokelju, grašku, brokoliju i spanaću.

Vitamin C dostupan je i kao oralni dodatak, obično u obliku kapsula ili tableta za žvakanje.

Dnevna doza Vitamina C

Koliko vitamina C treba uneti dnevno?

Preporučena dnevna doza za muškarci i žene je 90 odnosno 75 mg/d, dok bi trudnice i dojilje trebalo da unose nešto više, oko 100 mg/d. Dečja doza je oko 50 mg/g.

Nedostatak vitamina C je verovatniji kod ljudi koji puše ili su izloženi pasivnom pušenju, imaju posebna gastrointestinalna stanja ili određene vrste raka, kao i oni koji iz drugih razloga imaju ograničenu ishranu koja ne uključuje redovno voće i povrće. Iz te grupe je najviše onih koji su odabrali duvan kao svoju strast. Kako duvan veoma efektno uništava vitamin C u organizmu, pušači bi trebalo da unose i do 200 mg vitamina C na dan!

On ostaje u sistemu samo 24 sata, tako da se mora uzimati redovno, svaki dan, kako bi bio efektivan u organizmu.

Suplementi vitamina C

Kod raznih poremećaja i oboljenja, mnogi stručnjaci se možda ne fokusiraju dovoljno na vitamine i hranljive materije jer oni ne deluju tako brzo kao precizno targetirani lekovi za brzi učinak. Ipak, ukoliko se koriste rutinski, donose mnoge prednosti. Pored toga što popravlja zdravlje i opšte stanje organizma, Vitamin C je idealni saveznik da se dobro zdravlje takvim i održava.

Kako nije lako uneti odgovarajuću količinu vitamina C i drugih minerala samo ishranom, dodaci su odlična opcija za dopunjavanje razlike. Kada se pravilno koriste, vitamini mogu pomoći da se osećate odlično.

Ako Vam je potrebno da svojim krvnim sudovima obezbedite normalno funkcionisanje, a uz to se plašite srčanog ili moždanog udara, preparat Cardiovitamin FD3 obezbeđuje optimalne doze vitamina C neophodne za normalnu funkciju krvnih sudova. Cardiovitamin FD3 pored 12mg vitamina C, sadrži I kompleks vitamina B (B1, B6, B12), 1000 i.j. vitamina D3, kao i 800 mcg aktivnog oblika folne kiseline. Ovi sastojci doprinose normalnom metabolizmu homocisteina (faktora rizika za nastanak srčanog ili moždanog udara), normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju krvnih sudova, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, kao i smanjenju umora i iscrpljenosti. Naročito se preporučuje u zaštiti srca I krvnih sudova nakon preležanog kovida, kao i pacijentima koji koriste lekove za pritisak ili šećer.

