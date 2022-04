VEČITA DILEMA: Koliko kuvanih jaja smemo pojesti tokom dana?

Jaje je izuzetno hranljivo i može da zameni kompetan obrok. Ono ima izuzetno visoku nutritivnu vrednost i sadrži čak petnaest vitamina i minerala, od kojih su najvažniji vitamin A i vitamin B12.

Jaje koje nije sveže prepoznajem po težini, drugo, trebalo bi da postoji i deklaracija na pakovanju. Ja kada kuvam za Uskrs, u četvrtak skuvam lukovinu, pa onda u petak u to hladno spustim jaja i onda kuvam. Što više se kuva to bolje, sedam do deset minuta je najbolje. Ohladiti ih u hladnoj vodi, što manje da stoje na stolu, po mogućstvu u frižideru non-stop - rekao je kuvar Milan Stojanović.

I nutricionistkinja Branka Mirković saglasna je da je važno uskršnja jaja čuvamo u frižideru, te da je velika greška to što ih danima držimo na stolu.

- Uskršnja jaja treba držati u frižideru, do sedam dana, puknuto jaje pet. Jaja farbamo u petak i trebalo bi ih i do Uskrsa držati u frižideru jer jaja zaista izazivaju veoma velike i opasne probleme stomačne, tako da treba voditi računa.

Treba voditi računa i tokom farbanja i kuvanja jaja, pogotovo ako pukne jaje, onda može da se desi da se inficira ako je neko inficirano. Prvo moramo da kupimo jaja da budu sveža, to mora da bude provereno, da ih pravilno kuvamo, da ih hladimo u hladnoj vodi i naravno odvojiti ona koja su već puknuta, njih ne treba jesti. I vrlo je važno čime ih farbamo, osim tih prirodnih boja, ranije lukovina itd., imate te prehrambene boje, ali imate veoma opasne boje koje mogu da budu štetne i toksične".

Mirkovićeva je pojasnila i koliko jaja smemo da pojedemo u toku dana.

- Ženska populacija dva, muška tri, ali ja znam da pojedu mnogo više. Deca koja trče mogu da pojedu malo više, ali tog dana i ne preterano. Ipak ne treba preterivati jer imamo i druge stvari da jedemo, pa nećemo jesti samo jaja - rekla je ona, pa otkrila i šta može da se desi ukoliko ih pojedemo previše.

- Može da se isprovocira svašta i nešto i što ne znate da se aktivira, problemi sa žuči, digestivni trakt, da ne pričamo o tome da se ne završava sve na jajima. Kad krenete sa jajima, pa ako pravimo sve po redu onda to bude ručak sa mnogo kalorija i na kraju kolači

S obzirom na to da se u većini porodica priprema i prava praznična gozba, savet nutricionistkinje je da pazite kada podgrevate jela.

- Jela podgrevati samo jednom, stalno podgrevanje i hlađenje, tu dolazi do razvoja takvih bakterija da nismo svesni koliko je to opasno - zaključila je nutricionistkinja.

