Inteligentne žene nikad ne koriste ovih 8 fraza u razgovoru

Svi žele da imaju lepu i ugodnu komunikaciju s drugim ljudima, a kako bi to postigli, dobro je izbegavati fraze koje mogu povrediti nečije osećaje ili dati do znanja drugima da vam nije stalo.

Ovo je osam najčešćih:

‘Izgledaš umorno’

Kad nekome kažete da izgleda umorno, ne govorite mu ništa lepo. Umorno podrazumeva da ljudi nisu baš privlačni, zamišljamo ih s podočnjacima i lošom frizurom, kako su dekoncentrisani i loše volje.

Umesto toga pitajte ih kako su, možete li im kako pomoći i pokušajte ih malo razveseliti. Na taj način će im biti jasno da vam je stalo do njih.

‘Baš si puno smršala’

Ovaj dobronamerni komentar, otkriva da ste jako kritični. Reći nekome da je izgubio puno kilograma sugeriše da je ta osoba pre izgledala neprivlačno. Umesto toga okrenite se pozitivi i dajte im kompliment da dobro izgledaju.

Poređenje s nečim od pre nikad nije u potpunosti pozitivna, njome dajete do znanja da ste pre mislili kako loše izgleda.

‘Svakako si bila previše dobra za njega’

Ako vam je prijatelj upravo prekinuo vezu ovaj tip komentara ga može jako povrediti jer mu u principu govorite da je loše odabrao za sebe.

Umesto toga,pružite im podršku i okrenite se budućnosti.

‘Ti uvek…’ ili ‘Ti nikad…’

Ljudi nisu jednodimenzionalni, pa tako nije ni njihovo ponašanje. Ne postoji osoba koja ‘uvek’ ili koja ‘nikad’. Ove fraze su stvorene za poticanje svađa jer stavljaju ljude u obrambeni stav, što nikako nije dobro jer situacije u kojima se najčešće koriste su rasprave.

Umesto toga najbolje je fokusirati se na problem, razgovarati o tome šta je čovek napravio i držati se činjenica. Ako je u pitanju nešto što se više puta ponovilo, bolje je započeti rečenicu s ‘često’ umesto ‘uvek’ ili ‘nikad’.

‘Kao što sam rekla ranije…’

Svi zaboravljamo, s vremena na vreme. Ova fraza zvuči kao da ste uvređeni jer morate nešto da ponavljate, a to nikako neće pomoći primaocu poruke da je otvoreno prihvati, naprotiv, on će se zatvoriti.

Umesto toga, kada budete ponavljali, vidite što možete da učinite kako biste preneli poruku na zanimljiviji i jasniji način. Na ovaj način svi će zapamtiti što ste rekli.

‘Ja barem nikada nisam…’

Ova fraza je u stvari agresivan za prebacivanje pažnje sa svoje greške ističući staru, verojatno nevažnu grešku koju je druga osoba napravila (onu koju ste joj do sada trebali oprostiti).

Uvek je najbolje izvinuti se i priznati napravljenu grešku što vas u razgovoru može brže i lakše dovesti do potencijalnog rešenja. Priznavanje krivice neverovatan je način sprečavanja eskalacije.

‘Do tebe je’ ili ‘Što god želiš’

Iako možda vam nije bitno to što vas neko pita, njemu je bitan vaš odgovor. Zato vas i pita. Stoga umesto da mu kažete ‘Do tebe je’ ili ‘Što god želiš? dajte mu svoj uvid u problem. Kad iznesete svoje mišljenje, to pokazuje da vam je stalo do osobe koja vam je pitanje postavila.

‘Izgledaš dobro za svoje godine’

Korišćenje ‘za svoje’ kao referentnu tačku zvuči patronizirajuće i nepristojno, ponekad čak i grubo. Nitko ne želi biti ‘pametan za sportistu’ ili ‘vitalan u odnosu na vršnjake’. Ljudi jednostavno žele biti pametni i zdravi.

Umesto toga kažite toj osobi da dobro ili odlično izgleda. Iskrenim komplimentima nisu potrebne kvalifikacije i poređenje, piše Atma.