Istraživanja otkrila da žene najčešće PRVE pokreću razvod: Iz ovih razloga stavljaju TAČKU na brak!

Ovo su najčešći uzroci razvoda braka.

U poslednje vreme sve više parova se razvodi, a neki nisu navršili ni nekoliko godina braka pre nego što su se odlučili da se raziđu.

Razlozi su brojni – od preranog ulaska u sam odnos, do nedostatka komunikacija i, na kraju, manjka ljubavi između partnera.

Ali ko zapravo prvi najčešće pokreće pitanje oko razvoda? Prema statistikama u zapadnim državama, žene prve podnesu zahtev za razvod braka. Konkretno u SAD, gde je razvod legalan u 50 saveznih država, procentualno čak 70 odsto razvoda pokrenu žene, dok u Velikoj Britaniji taj procenat iznosi 62 odsto.

Zašto se žene mnogo više odlučuju za razvod za razliku od muškaraca?

Prema istraživanjima, glavni razlog je što partneri ne ispunjavaju ili ne zadovoljavaju emocionalne potrebe u braku. Nedostatak osećanja koaj su postojala na početku veze su se vremenom izgubila, a kada se ne radi na tome i emocije se ne neguju, pogotovo i nakon 10 i više godina braka, to dovodi do postepenog udaljavanja partnera. Tada je svaka sitnica pokretač svađe, ako ne i preljube, što na kraju dovodi do razlaza.

Drugi stručnjaci smatraju da su finansijski problemi veliku uzrok visoke stope razvoda. Kako bojašnjava Hajdi Kar, psiholog i stručnjak za nasilje u porodici u Centru za razvoj obrazovanja sa sedištem u SAD, nije slučajno što je porastao broj razvoda brakova čiji su pokretači u većini slučajeva žene.

– Pošto žena mora da bude ekonomski nezavisna pre nego što se odluči na razvod, pogotovo ako ima decu sa partnerom, a koju kasnije treba da izdržavaju, njima je izuzetno teško da napuste brak osim ako nemaju načina da same zarade novac. Postepen ulazak žena u radnu snagu omogućio im je da po prvi put napuste nesrećne brakove – više nisu bili finansijski obavezne da ostanu u nasilnim partnerstvima ili vezama u kojima njihove potrebe nisu zadovoljene, a žene su tako počele da pokreću razvod u većoj meri – objasnila je ona.

Stručnjaci kažu da žene često imaju veća očekivanja o tome da će partner zadovoljiti njihove emocionalne potrebe, što može da dovede do razočaranja nakon venčanja. Gilza Fort Martinez, terapeut za parove sa sedištem u Floridi, kaže da to što muškarci obično manje iskazuju emocije od žena, može da dovede do toga da se partnerke osećaju neispunjeno.

Kada se sve sabere i oduzme, nijedan partner u braku ne bi trebalo da trpi određeni vid nasilja, fizičkog ili psihičkog, niti emocionalnu ili finansijsku ucenu. Ako se nakon pokušaja da se postigne zajedinčko rešnje i želje da se brak popravi ako je doživeo krizu, ipak ništa ne dešava, složićete se da je podnođenje zahteva za razvod braka povoljan i zdrav potez za obe strane.

Autor: