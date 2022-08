Nije samo umiljavanje: Neobični načini na koje MAČKA pokazuje da vas voli

Neki vam zaista ne bi pali na pamet.

Mačke su zaista neobična bića. Znate i sami, ako ste vlasnik jedne krznene lepotice, da su one veoma promenljivog raspoloženja, pa tako umeju da budu mazne u jednom momentu, dok već u sledećem prelaze u napad svojim oštrim kandžicama.

Za razliku od pasa, koji su poprilično transparentni po pitanju svoje ljubavi prema čoveku, mačke imaju suptilnije metode na koje iskazuju posvećenost i ljubav.

Pored uobičajenih načina, kao što su umiljavanje i maženje, mačke imaju i kreativne metode kojima pokazuju svoju privrženost vlasniku.

Mjaukanje

Iako bi mjaukanje možda moglo da se smatra standardnom mačijom navikom, ono je i znak mačije privrženosti i ljubavi. Iako mačke često mjauču kada im je nešto potrebno, one to rade i kada pokazuju svoja osećanja prema vama, tako da, ako primetite da vaša maca mjaukne svaki put kada joj se obratite, posmatrajte to kao izjavu ljubavi.

Namigivanje

Možda niste znali, ali mačije namigivanje se u naziva i “mačiji poljubac“. Primetili ste da maca često otvara i zatvara oči kada gleda u vas. Sada znate i da to znači jednu prelepu stvar.

Lov

Možda vam neće biti prijatno kada ispred svojih ulaznih vrata primetite miša ili guštera, ali mačke zapravo smatraju da na ovaj način čine nešto lepo za svoje pvlasnike, odnosno, da donose poklone. U tim trenucima budite sigurni da vas vaša maca iskreno voli.

Spavanje u vašem krevetu

Mačke su poprilično samostalna bića koja vole samoću, a to što spava pored vas, treba zaista da vam imponuje. Mačka na taj način pokazuje da u vas ima poverenja.

