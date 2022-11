Evo zašto su vam NOKTI ŽUTI, u ovom slučaju obavezno tražite stručnu POMOĆ

Uzroci žutih noktiju mogu se kretati od kozmetičkih problema (kao što je nošenje tamnog laka za nokte) do osnovnih problema sa zdravljem noktiju (kao što su gljivične infekcije).

1. Nošenje tamnog laka za nokte

- Dermatolozi ističu da boja u ovim vrstama lakova zapravo može da izazove žutu promenu boje.

- Boja stupa u interakciju sa keratinom noktiju i uzrokuje da bude žuti - kaže dermatolog Rejčel Maiman za "Mind body green".

- Ovo takođe može dovesti do toga da nokatne ploče postanu krhke. Kada vaši nokti postanu slabiji i tanji, možda ćete doživeti promenu boje na noktima, gde postaju blago žuti. Ovo je fizički znak da vašim noktima treba da odmor od lakova.

2. Odvajanje nokatne ploče

Inače poznato kao oniholiza, odvajanje ploče nokta i ležišta nokta takođe može da uzrokuje da nokti izgledaju žuto. Ovo se događa kao rezultat traume, hemikalija, određenih lekova, kao i određenih inflamatornih stanja poput psorijaze.

3. Cigarete

Prema dermatologu često izlaganje prstiju duvanskom katranu može izazvati promenu boje.

5. Karotenemija

- Ovo stanje, koje predstavlja višak beta-karotena, najčešće se viđa kod dece. Pored žutih noktiju, može da izazove i žutilo kože - istiće dr Maiman.

6. Gljivične infekcije

Kada se gljivična infekcija, poput atletskog stopala, pojavi u noktu, to dovodi do zadebljanja ploče nokta i nakupljanja ostataka ispod nje, što može dovesti do žute nijanse. Češće se javlja Iako je na noktima stopala nego na prstima ruku.

7. Nedostatak vitamina

Nokti su napravljeni uglavnom od očvršćenih proteina, proteina koji se zove keratia. Kada imamo malo proteina, kalcijuma ili drugih vitamina, to se ponekad može javiti kao rezultat na vašim noktima. Zato su antioksidansi koji jačaju nokte, poput vitamina E, važni u nezi noktiju. Istraživanja čak pokazuju da vitamin E može pomoći u održavanju zdrave, sveže boje noktiju.

Autor: Z.L.