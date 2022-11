Napustila svet finansija i postala DOMINO DAMA sa punim radnim vremenom - radi i onlajn

Nekadašnja finansijska asistentkinja napustila je svoj posao kako bi zarađivala pet hiljada britanskih funti mesečno kao profesionalna domino dama…

Talita Bujens, napustila je svoj posao u februaru 2018.godine i počela je da se bavi striptizom kada ju je sestra odvela u jedan takav klub. Sada, Talita dobija zahteve od klijenata koji traže njenu dozvolu da “mrdnu malim prstom”. Nakon što je počela da eksperimentiše sa seksualnim fantazijama, Talita je odlučila da lansira sopstveni biznis.

U početku, ona je bila domino dama uporedo sa svojim poslom u striptiz klubu, ali je čitavu priču podigla na novi nivo u martu 2020.godine, kada su usled korona virusa i pandemije svi klubovi bili zatvoreni.

Koristeći scensko ime Domme Claire, ona obavlja 12 sesija nedeljno i preuzima dominantnu ulogu u BDSM sceni. Talita voli ulogu sadiste, iako se to po njenom milom licu ne bi reklo, i uživa u nanošenju bola i ponižavanju svojih podređenima, u zavisnosti od njihovih ličnih fetiša.

Ova sada profesionalna dominatriks dama koja potiče iz Kejptauna u Južnoj Africi, izjavila je: “Bol je neverovatna stvar i uživam da radim svakakve poremećene stvari mojim klijentima. Mnogi od njih vole kada ih ponižavam, ali ponekad to radim na lep način, kao da ih hvalim. Nisam nikada očekivala da ovo postane moj stalni posao, ali uživam u njemu. Mislim da je BDSM predivna stvar i želim da i drugi ljudi to uvide”.

Kada je otpočinjala svoju karijeru, Talita je tražila druge domino dame u svom kraju, ali je otkrila da je ona zapravo jedina. “Odlučila sam da je to nešto što želim da radim pa sam počela sa pokretanjem sopstvenog biznisa. Sve je to išlo polako dok sam ja učila kako i šta treba da radim, ali sam morala tome da se posvetim stopostotno kada je udarila korona i zatvorila sve striptiz klubove. U početku je bilo zastrašujuće, ali naučila sam dosta od drugih domino dama”.

Sada, Talita ima uspešan biznis, dobijajući skoro pet hiljada britanskih funti mesečno od sesija i OnlyFans naloga. “Kao profesionalna dominatriks dama, plaćena sam da preuzmem dominantnu ulogu u BDSM sceni. Ljudi sa kojima radim često drže sve konce u svojim rukama u svog životu, a kod mene dolaze tražeći upravo suprotno, mislim da to ima i neki terapeutski efekat”.

Talita obavezno planira sesije do svih detalja sa klijentom, pre nego što bilo kakva igra otpočne: “Pre nego što me klijenti kontaktiraju, oni otkriju malo o meni putem mog sajta i društvenih mreža, kako bi uvideli da li im odgovaram. Nakon toga, malo ćaskamo kako bih otkrila šta oni vole i šta žele, i šta ja mogu da učinim za njih. Potom, planiram sesije i predložim ih njima, kako bih dobila saglasnost. Nakon odrađene sesije imamo period oporavka, koji im omogućavam jezikom ljubavi – na primer, neki ljudi vole da slušaju određene afirmacije, i ja dam sve od sebe da im stavim do znanja da su vredni, voljeni, potrebni i slično tome. “

Kao deo svog poslovanja, Talita radi i online sesije, gde se klijent prepušta sesijama koje su skrojene u skladu sa njegovim fetišima, sesije uživo i sesije pred spavanje, gde svojim klijentima pomaže da se opuste i pripreme za počinak. Ipak, prema njenim navodima, bol je najčešća stvar koju joj klijenti traže zbog endorfina koje luči.

Tokom onlajn sesija, klijenti moraju da prate sve Talitine instrukcije: “Oni ne smeju mrdnuti mali prst dom im ja ne dozvolim. To im pomaže da se isključe, jer ne moraju da misle na bilo šta, samo da me slušaju i prate instrukcije.”

Ipak, Talita ima svoje granice i neželi da radi sesije koje joj ne deluju privlačno: “Mislim da je uobičajena zabuna da je BDSM seksualna stvar, što dolazi od ljudi koji gledaju pornografiju. BDSM je čist feminizam, jer svi imaju podjednaku moć. Nije važno šta se tokom jedne sesije dogodilo, sve dok su svi učesnici dali svoj pristanak”.

