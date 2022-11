U kakvoj su vezi hronični umor i crevne bakterije?

Možda imamo neke odgovore za vas!

Hronični umor i nervozna creva – da li postoji veza?

Da li ste se ikada zapitali o mogućoj vezi između sindroma hroničnog umora (CFS) i sindroma nervoznog creva (IBS)? Veza između ova dva sindroma još uvek nije jasna, međutim, sledeća novija studija je procenila vezu između njih i povezanosti sa crevnim bakterijama. Dakle, možda imamo neke odgovore za vas!

Sindrom hroničnog umora poznat i kao mijalgični encefalomijelitis (ME), je kompleksna bolest koja uključuje duboku disregulaciju centralnog nervnog sistema (CNS) i imunog sistema. Istraživači su otkrili da se 30-90% ljudi sa hroničnim umorom bori sa simptomima iritabilnog kolona, kao što su: nelagodnost u stomaku, grčevi, nadimanje, dijareja i zatvor. Poslednjih godina uloga crevne mikrobiote u zdravstvenim stanjima kao što je hronični umor je sve više prepoznata i ispitivana.

Podaci sledeće studije pokazuju da čak 30-90% pacijenata sa sindromom hroničnog umora pati i od simptoma tipa nervoznog creva.

Navedena studija je uključila 100 učesnika podeljenih u 2 grupe: U prvoj grupi, 50 učesnika je imalo sindrom hroničnog umora, a ostalih 50 je bilo zdravo. U drugoj grupi 21 od 50 pacijenata sa hroničnim umorom je imalo sindrom nervoznog creva. Analizirani su uzorci fecesa svih učesnika.

Hronični umor je u vezi sa raznim vrstama crevnih bakterija

Studija je istakla da su različite vrste crevnih bakterija povezane sa sindromom hroničnog umora. Otkrili su da se udeo bakterijskih sojeva Faecalibacterium, Bacteroides, Roseburia, Alistipes, Clostridium, Dorea, Coprococcus, Ruminococcus i Coprobacillu razlikuje između obe grupe učesnika. Trend je pokazao da se ove bakterije mogu koristiti kao indikatori za predviđanje da li pacijent ima sindrom hroničnog umora.

Pacijenti sa sindromom hroničnog umora i iritabilnim kolonom imali su visok nivo bakterije zvane Alistipes i nizak nivo Faecalibacterium u poređenju sa učesnicima sa hroničnim umorom bez nervoznog creva. Međutim, iako su učesnici koji su imali sindrom hroničnog umora sa sindromom nervoznog creva imali više bakterija iz porodice Bacteroides, imali su niži nivo vrste Bacteroides vulgatus.

Sindrom hroničnog umora je u vezi sa disbiozom

Na kraju je zaključeno su da je sindrom hroničnog umora zaista povezan sa disbiozom (mikrobna neravnoteža crevne flore) i da nivo specifičnih vrsta može uticati na etiologiju sindroma hroničnog umora, kao i na njegovu težinu. Biće zanimljivo videti šta će još u vezi ovih pojmova biti otkriveno u budućim studijama.Ova studija potvrđuje da, iako su naše crevne bakterije naizgled male, igraju vitalnu ulogu u našem zdravlju! Kada je narušena ravnoteža među bakterijama u našim crevima, narušeno je i zdravlje u našem organizmu. Tu dobar izbor probiotika dolazi do izražaja, jer pomaže da se uspostavi ravnoteža, a samim tim i poboljša naše ukupno zdravstveno stanje.

Autor: Pink.rs