Jutarnje spremanje kreveta ima veze sa srećom, evo i kakve….

I u najmanjim sitnicama, psiholozi će uspeti da pronađu bar jednu odrednicu našeg karaktera, a to je slučaj i sa nameštanjem kreveta.

Većinu ljudi mrzi da se time bavi svakog jutra… uostalom, uveče će ponovo leći u isti krevet, pa čemu dodatni trud. I ankete potvrđuju ovakav stav većine, i veliko istraživanje u kojem je učestvovalo 68.000 ljudi, pokazalo je da 59 odsto ispitanika ne namešta krevet, 27 odsto to redovno radi, dok preostalih 14 odsto plaća nekome da to uradi umesto njih. Međutim, stručnjaci tvrde da postoji jasna razlika između ljudi koji nameštaju krevet i onih koji to ne rade.

Osećanje korisnosti

Iako je ovo lak zadatak, daje nam osećaj trenutne ispunjenosti i spremnosti da se uhvatimo u koštac sa preostalim obavezama.

Stanje uma

Postoji izreka da je stanje kreveta, stanje vašeg uma – krevet simbolizuje vas i ako ga nameštate ujutru to pokazuje da volite red u svom životu, a ne haos koji odlikuje one koji krevet ne nameštaju.

Sreća

Dolazimo do najvažnije razlike između dve vrste ljudi: 71 odsto “nameštavača” je izjavilo da su srećni, dok 62 odsto onih koji ne nameštaju krevet je reklo da je nesrećno. Takođe, istraživanje je pokazalo da “nameštavači” imaju mnogo veće šanse da uživaju u svom poslu, vežbaju redovno i spavaju koliko treba

Priprema za dan

Ovakva trivijalna sitnica ipak nije toliko nevažna, i psiholozi navode da se “nameštavači” na ovaj način pripremaju za suočavanje sa obavezama koje bi najradije izbegli, ali ne mogu. Ovakvi ljudi su iskreni i na njih možete da se oslonite jer su navikli da se snalaze u neprijatnim situacijama. Ukoliko želite da promenite svoj jutarnji ritual i ipak se pridružite “nameštavačima”, nauka kaže da je za usvajanje nove navike potrebno 66 dana.

