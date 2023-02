Sejšeli ili Maldivi – koju destinaciju odabrati za savršeno letovanje?

„Slatke muke“, reći će mnogi. Kada dođe do toga da birate između dve najpoznatije svetske destinacije koje su proslavile prelepe plaže, tirkizne boje Indijskog okeana, prelepa priroda i luksuzna odmarališta koja ne zaostaju za njom, podjednako je i lako i teško odabrati savršeno letovanje. Lako – jer ne možete da pogrešite - obe destinacije su divne, pravi sinonim za „tropski raj“, a teško – jer se ipak dovoljno razlikuju, toliko da to može uticati na dinamiku celog odmora i na utiske koje ćete sa njega poneti.

Zbog toga, iako obe destinacije nude zadivljujuća mesta za opuštanje i avanturu, postoje neke ključne razlike između njih koje vam mogu pomoći da odlučite koja ostrva su bolja za vaš stil putovanja. U slučaju da vam ni ovaj tekst ne pomogne, pozovite vašu turističku agenciju koja će vam dati sve potrebne informacije i napraviti individualni plan letovanja po vašoj meri. Dolazak na ostrva – put

Prvo, hajde da pogledamo šta nude i gde se nalaze čuveni Maldivi. Ova tropska nacija se sastoji od 26 atola, od kojih se svaki sastoji od nekoliko malih ostrva (i taj broj ide do neverovatnih 1200 ostrva!). Mnoga od tih ostrva su u vlasništvima odmarališta, zbog čega je razvijen jedinstven koncept smeštaja na svetu: jedan hotel - jedno ostrvo. To znači upravo ono što ste prvo pomislili. Ako vam je san da provedete odmor na svom “pustom” ostrvu, gde ćete moći da uživate u moru i prirodi u potpunoj privatnosti, da radite šta i kad poželite, ne postoji bolje mesto na svetu od Maldiva.

Upravo zbog ove izolovanosti i privatnosti (da je sve luksuzno, a da ste odvojeni od ostalih posetilaca) čini Maldive tako popularnim među poznatim ličnostima. Bez paparaca, bez pritisaka javnosti, poznati mogu da budu opušteni, da se odmore, a ono šta budu podelili sa fanovima na društvenim mrežama – biće savršeno.

Kada je u pitanju dolazak tamo, Maldivi su udaljeniji i teže dostupni. Let sa presedanjem do gavnog grada Male traje oko 10 sati, nakon čega se hidroavionom ili gliserom stiže do odabranog odmarališta. Međutim i taj dodatni transport je jedno novo iskustvo, naročito ako je u pitanju let hidroavionom, jer su Maldivi iz vazduha neverovatni. Sve što ćete poželeti u tom trenutku je dobar telefon ili kamera za kadrove koji se pružaju pred vama.



Sejšele čini oko 115 ostrva od kojih su neka granitna, a neka koralna. Međutim, kada govorimo o poseti Sejšela, mislimo na 4 glavna ostrva koja su najpopularnija i turistički najzanimljivija: Mahe, Pralen, La Dig, Siluet. Do njih se takođe dolazi avionskim letom sa presedanjima, ali ukoliko odaberete glavno ostrvo Mahe, vaš put se tu završava. Sejšeli takođe obiluju prelepim plažama, ali za razliku od Maldiva, nude i niz drugih aktivnosti kao što su planinarenje, istraživanje ostrva, nacionalni parkovi i kulturno-istorijski spomenici. O tome će još biti reči.

Sejšeli vs. Maldivi - smeštaj

Za razliku od Maldiva koji su orijantisani na luksuzna odmarališta, Sejšeli nude raznovrsniju ponudu smeštaja, od povoljnih pansiona do nagrađivanih hotelskih kompleksa koji imponuju svojim luksuzom i kvalitetom.

Maldivi su poznati po svojim vilama na vodi i luksuznim odmaralištima, I ovde možete da doživite jedinstveno i ekskluzivno iskustvo. Sva odmarališta imaju nekoliko tipova smeštaja od kojih su najpopularniji bungalovi na samoj plaži, u kojima bosi i opušteni provodite ceo dan ili vile na vodi gde ste sve vreme okruženi nestvarnim plavetnilom.



Sejšeli će ponuditi raznovrsniji smeštaj. Vodeći računa o eko turizmu, ovde se trude da što više očuvaju prirodan izgled, pa se tako neke vile mogu nalaziti u dubokom zelenilu, neke na samoj obali mora, a neke, kao što je to slučaj u Constance Ephelia Seyshelles, zauzimaju poziciju na samom obodu brda sa bazenima ispred i sa zapanjujućim pogledom na Indijski okean.

A da li može tolika lepota da dosadi?

Kao što već znamo, čovek se brzo navikne na lepo i dobro. Sjajno osmišljeni hotelski kompleksi sa mnoštvom organizovanih aktivnosti (i koktelima na plaži) nekome mogu da se učine nedovoljnim i da krenu da istražuju dalje.

Koralna ostrva Maldiva su proslavila Maldive kao svetsku destinaciju broj 1 za istraživanje podvodnog sveta. Gnjurenje i dubinsko ronjenje su nešto što se ne propušta dok ste na Maldivima. Morski svet je impresivan, a većina odmarališta će već u svom sastavu imati škole ronjenja i mogućnosti iznajmljivanja opreme.



Međutim, tu se mogućnosti ne iscrpljuju. Sve što je vezano za plažu, a želeli ste nekada da isprobate, možda bi trebalo da isprobate baš na Maldivima, dok ste u tirkiznom i idiličnom okruženju (i dok niko ne gleda). Turisti posebno hvale krstarenje morem u susret zalasku sunca. Brodovima na pučini često prave društvo jata delfina koji svojim skokovima uveseljavaju putnike.

Sejšeli imaju sve to: nestvarne plaže, peskovite, egzotične, okružene svim nijansama tirkiznog okeana, podvodni svet, aktivnosti na vodi, ali i još mnogo toga što prevazilazi uobičajeno leškarenje na plaži. Zapravo, sa izvanrednim mogućnostima za planinarenje, šetnjama do vodopada u džungli, istraživanjem nacionalnih parkova, Sejšeli su pravi san svakog avanturiste. Rezervati prirode gde mogu da se upoznaju autohtone vrste (kao što su džinovske kornjače, na primer), posebno su uzbudljivi i daju putovanju poseban karakter.

Takođe, za razliku od Maldiva gde gotovo da i nemate interakciju sa lokalnim stanovništvom (jedino u dolasku-odlasku i u okviru posluge u samom hotelu), ovde možete da upoznate glavni grad Viktoriju, obiđete njene znamenitosti i osetite dah lokalnog i autentičnog. Pijace sa začinima, trgovi, ulice, mesta su gde se najlakše može videti autentičan, nenamešten, pravi lokalni život.







Ne zaboravite da Sejšeli imaju bogato kulturno nasleđe. Ostrva su dugo bila pod uticajem francuskog, britanskog i afričkog nasleđa, koje se može istražiti kroz njegove muzeje, kolonijalne zgrade i kulturne događaje, kao što je Kreolski festival.

Kako se odlučiti?

Kada biste samo gledali slike smeštaja i prelepih plaža, gotovo bi bilo nemoguće da donesete odluku – priroda je bila darežljiva i prema Maldivima i prema Sejšelima. Međutim, ako pođete od toga kakvo biste letovanje želeli, mirno i opuštajuće ili aktivno i avanturističko, lakše ćete doći do željene destinacije. U svakom slučaju, tropska klima, toplo more, mekani pesak – zvuči kao savršen beg u mesecima dok sunce ne dođe ponovo u naše krajeve.



