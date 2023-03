Dve stvari koje vi kontrolišete, a mogu da vam spasu vezu

U današnje izazovno vreme nije lako održavati zdravu vezu. Uz brz tempo života i bezbroj sitnica i situacija koje se pojavljuju, imamo utisak da više ništa ne kontrolišemo.

Ipak, postoje dve važne stvari koje su isključivo u našim rukama, a obe su neophodne za sjajnu vezu.

- To su sreća i poštovanje. Ova dva osnovna sastojka zdravog romantičnog partnerstva su pod vašom kontrolom. Zvuči previše jednostavno? Ipaj je tako - priča Elizabet Stoun, trener za lični razvoj i veze koja pomaže ženama da kroz samoostvarenje dođu i do kvalitetnijih partnerskih odnosa.

Zašto je sreća pod vašom kontrolom

Vaša sreća je veoma važna (ali ne na način na koji mislite). Uobičajeno je pretpostaviti da bi vas veza sama po sebi trebalo da učini srećnom. Nažalost, ovo uverenje dovodi do toga da ljudi gledaju na drugu osobu u vezi i očekuju da ona pruži mnogo više nego što je sposobna. Istina je da je sreća izbor, a ne nešto što vam partner daje.

Kako stvoriti svoj srećan život

Raditi stvari koje vas čine dobro zaokruženom, ispunjenijom osobom direktan je put ka dubljoj vezi. Kada sledite svoje strasti, to je poput magneta za drugu osobu i čini vas zanimljivijim. Osećate se ispunjenije i srećnije, a onda to nosite kući sa sobom. A zauzvrat, tražite od svog partnera manje ispunjenja i imate više da mu pružite.

Pa kako to da uradite? Znate ono što ste oduvek želeli da probate? Jednostavno to i uradite. Ostvarujte ciljeve sa i bez partnera. Radite na delovima svog života koji vas vuku nadole. Uverite se da se trudite da rastete i radite na sopstvenoj sreći. Odbacite očekivanje da će neko drugi to učiniti umesto vas. Dobar odnos bi trebalo da doprinese vašem životu - a ne da bude vaš život.

Moć uvažavanja

Na kraju, ne zaboravite da cenite sve što vaš partner čini za vas. Da li ste se ikada osećali kao da vas neko uzima zdravo za gotovo? Postoji šansa da druga osoba nije uspela da pokaže zahvalnost. Iznova i iznova, ljudi u teškim vezama prijavljuju da umiru da bi druga osoba prepoznala njihov doprinos. Šta god da radite, pokažite zahvalnost. Stvari koje ne cenite će se raspasti. To znači da ako želite više romantike, obzira ili uvažavanja, najbolji način da dobijete više je da pokažete koliko ste zahvalni za ono što imate sada. S druge strane, ako prestanete da budete zahvalni, na kraju ćete prestati da dobijate te stvari.

Vraćanje i ulaganje u zahvalnost

Neki ljudi mogu pomisliti: „Ali oni me ne cene. Zašto moram da im se zahvalim za svaku sitnicu, a da ne primete?" Zapamtite - dobijate ono što dajete i možete samo sebe da kontrolišete. Ako uskraćujete svoju zahvalnost jer vam druga osoba ne pokazuje šta želite, nijedno od vas neće zadovoljiti svoje potrebe. Ako se pobrinete da se druga osoba oseća divno u vašoj blizini, ona će ili početi da vam uzvraća ili ne, ali uskraćivanje zahvalnosti nije odgovor. Zato u naredna 24 sata zahvalite svom partneru širokim osmehom za svaku stvar koju učini za vas. Šanse su da ćete oboje biti barem malo srećniji jedno sa drugim nego što ste danas, piše YourTango.