REALNA STRANA BRAKA – Pet neprijatnih situacija koje su sastavni deo bračnog života

Naučite koje su to realne situacije koje mogu da izazovu svađe normalne za zajednički život

Kako bi funkcionisao jedan od najvažnijih aspekata u braku jeste da prestanete da mislite o vašoj vezi kao o nečem što treba da bude savršeno i da počnete da mislite o njoj kao o nečem što je realno. To u prevodu znači da priznate sebi da gradite i živite život sa ljudskim bićem koje ima svoje mane i ekscentričnosti - baš kao i vi.

Dobrih trenutaka će biti mnogo, ali i oni loši su neizbežni. Hteli ili ne, svađe, nesporazumi i povređena osećanja će se desiti.

Dakle, umesto da pokušavate da ih izbegnete, najbolje je da razumete koje su to realne situacije koje ne znače da je vaša veza u problemu već da ste u normalnoj situaciji koju nosi zajednički život.

1. Intima je ponekad naporan rad

Pod radom, kako prenosi "Your Tango", podrazumeva se da će biti potreban napor da se strast neguje. Užurbani rasporedi svakodnevnog života uglavnom znače da će spontanost da napusti prostoriju. Kao rezultat toga, intimni odnosi postaju predvidljivi, zakazani i manje romantični.

- Parovi moraju da rade na tome da stvari budu interesantne, da ostanu verni, da se bave medicinskim problemima koji ometaju želju ili sposobnost i moraju da planiraju vreme kada će to da urade - kaže Erin Parisi, savetnik za mentalno zdravlje i bračni terapeut sa Floride, i dodaje: - Jedna osoba možda nije raspoložena. Nesigurnost tela je neizbežna. Različite stvari će uticati na različite ljude. Poenta je da vredi otvoreno komunicirati i dati prioritet svom intimni životu da bi odnos ostao zdrav.

2. Ponekad ćete biti blizu da mrzite svog partnera

Gledajući kroz prizmu njenog iskustva u pomaganju parovima, Parisiova smatra da samo ljudi koji vas najviše vole mogu da vas iziritiraju toliko mnogo da ih ponekad mrzite.

- Suprotno od ljubavi nije mržnja, već ravnodušnost - ističe ona: - Da li ste ikada čuli da se par hvali da se nikada ne svađa? Za mene to znači da jedna ili obe strane ne izražavaju svoju zabrinutost.

Drugim rečima: sukob je prirodan. To će se dogoditi. Način na koji se nosite sa konfliktom će odrediti da li će vaša veza da se razbija ili da pati.

3. Naići ćete na nerešive probleme

Ne završavaju se svi argumenti uredno. Brak vas čini akutno svesnim toga jer ćete vi i vaš partner jednostavno imati mnogo rasprava, velikih i malih. Zato je važno da shvatite da nije svaki problem rešiv.

- Ako uhvatite sebe da imate isti problem iznova i iznova bez rešenja, to je možda jedan od onih nerešivih problema - ističe licencirani terapeut i stručnjak za odnose Sara E. Klark, i dodaje: - Važno je da naučite razliku između rešivog i nerešivog, jer će nerešivim problemima morati da se upravlja na drugačiji način.

Na primer, ako je jedan od vas zaista društven, a drugi nije, to se neće promeniti. Ako je neko od vas zaboravan, onda ljutnja na stvari koje zaborave neće pomoći. Dobra vest je da, kada prestanete da pokušavate da rešite nerešivo i počnete da radite na načinima upravljanja tim stvarima, one će prestati da izgledaju kao problemi.

4. Vaš društveni život će se promeniti

Mnogi parovi, posebno na početku braka, veruju da se ništa neće promeniti u njihovim društvenim krugovima. To jednostavno nije moguće.

- Shvatite da je za vas i vašeg supružnika važno da imate vremena da nasamo izgradite svoju vezu, i iako je nekad lepo uključiti i druge, to nije uvek zdravo za vaš brak - ističe terapeut i rabin Šlomo Slatkin.

Od dodaje da mnogi mladenci mogu da postanu nesigurni u vezi sa svojim supružnikom ako provode previše vremena sa drugim parovima. Možda će osetiti potrebu da se uporede, što će izazvati negativna osećanja o supružniku. Slatkin kaže da je neophodno uspostaviti ravnotežu između veze i društvenog života.

- Nemojte da postanete pustinjaci, ali stavite svoj brak na prvo mesto i postavite kvalitetno vreme nasamo sa svojim supružnikom kao prioritet, čak i ako to znači da ne uključujete uvek druge.

5. Vaš supružnik nije vi

Koliko god da ste bili zaslepljeni tokom romantične faze veze i verovali da ste tako slični i kao da se znate oduvek, u nekom trenutku ćete se suočiti sa stvarnosti da ste venčani sa drugom osobom.

- Ovaj "drugi", koliko god da je drag, ima drugačije misli, osećanja i mišljenja od vas - upozorava Slatkin i npominje: - On/ona može da vidi svet potpuno drugačije od vas, i to je u redu. Sposobnost da se poštuje svet drugog je ključni sastojak uspešnih odnosa.

Koliko god da je izazovno to što naš supružnik nije produžetak nas samih, to je dobro po nas jer nas primorava da postanemo prihvatljiviji i fokusirani na druge. Naučite da volite i negujete te razlike jer je to ono što vašeg supružnika čini jedinstvenim.

Autor: Z.L.