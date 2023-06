Zašto treba da sipate so u odvod sudopere i tako ostavite preko noći?

Prema statistikama, barem 9 odsto ljudi se suočilo sa začepljenim odvodom u sudoperi. Čak 15 odsto vlasnika kuća ima problema sa popravkama odvoda.

A većina tih problema može se rešiti samo jednom jednostavnom stvari - solju.

1. So rastvara materijale koji začepljuju vaše cevi

Evo zašto treba da sipate običnu so u odvod preko noći. Za početak so rastvara mast i ulje. Kao deo redovnog održavanja vodovoda, može pomoći da se izbegnu bilo kakvi ozbiljni problemi sa cevima u budućnosti. Takođe, muve žive na vlažnim mestima sa dosta hrane. So će obeshrabriti muve.

Zato ako vam je začepljen odvod, sipajte pola šolje soli u odvod sudopere, a zatim dodajte šolju belog sirćeta i sode bikarbone.

2. So može omekšati tvrdu vodu

Tvrda voda ostavlja naslage koje je teško očistiti. Ovo nakupljanje možete videti i na slavini. Kao rezultat toga, šteti vašim cevima, jer njih ne možete oprati. Rešenje je da samo stavite malo soli u odvod i ostavite da odstoji preko noći. Na taj način možete produžiti životni vek vaših cevi u kuhinji i kupatilu, piše Bright Side.