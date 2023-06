NUTRICIONISTKINJA otkriva tri najčešća razloga zbog kojih NE MOŽETE DA SMRŠATE!

Nutricionistkinja Iva Sviben kaže da je najčešća želja, odnosno cilj njenih klijentkinja mršavljenje. Čak devet od 10 žena želi da smrša, te u upitniku pre početka saradnje navode broj kilograma koji mesecima, pa čak i godinama bezuspešno pokušavaju da izgube.

Sviben kaže da je tokom godina rada otkrila razloge zbog kojih žene, iako prate određene dijete i redno vežbaju, ipak ne uspevaju da skinu suvišne kilograme.

Prate restriktivne dijete koje nisu dugoročno održive

Kako objašnjava, najbolji način da otkrijemo da li je dijeta koju pratimo dobra za nas je da sebi postavimo pitanje: ''Mogu li ovako da jedem do kraja života?'' Ako je odgovor ne, smesta bi trebalo da prestanemo da jedemo po principu te dijete.

''To je znak da ta specifična dijeta nije dobra za vaše telo niti za vaš odnos s hranom. Izbacivanje namirnica ili grupe namirnica uvek rezultira prejedanjem takozvanom zabranjenom hranom i konačno vraćanjem izgubljenih kilograma'', dodaje.

Vikendom zaborave na svoj cilj i unesu gomilu kalorija

''Znam da vikendi služe za odmor glave i tela, no nedeljni prosek kalorija donosi rezultate. Ako od ponedeljka do petka unosite 1600 kcal, a subotom i nedeljom unesete po 2500, vaš nedeljni prosek po danu iznosi 1860 kcal. To je po danu 260 kcal više nego što vam treba. 260 kcal je jedan celi, manji obrok na redukcijskoj dijeti. Vikend je zaustavio vaše mršavljenje'', objašnjava Sviben.

Fokus stavljaju na zdravu hranu, ali količine su prevelike

Žene često kažu da se hrane zdravo i navode namirnice poput badema, avokada, maslinovog ulja, integralne testenine, lososa i slično. No kada krenu s hranjenjem po planu ishrane iznenade se kada spoznaju da su jele duplo veću količinu tih namirnica pre nego što su počele da mere hranu.

''Većina žena ne može da veruje da 75 grama testenine izgleda tako malo, a zapravo su potpuno site nakon obroka. Naime, jedna šaka badema (oko 50 grama) može iznositi čak 320 kcal i 25 grama masti (to je pola dnevnog unosa masnoće za ženu od 60 kg koja želi da smrša). Zdrava hrana ima kalorije, ponekad i više od one nezdrave. Na primer, kikiriki maslac i Nutella na 100 grama imaju podjednako kalorija, ali različite makronutrijente'', dodaje

Autor: Z.L.