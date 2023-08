Saveti za odlazak sa malom decom u šetnju na jesen, dve stvari ne smete da zaboravite

Leto je na izmaku i prijatnije jesenje temperature će nam doći i pre nego što očekujemo. Mnogi novi roditelji se boje da svoje bebe izvode u duge šetnje kada je promenljivo jesenje vreme jer smatraju da će im se deca razboleti. Za ovakav strah nema razloga jer uz par trikova za izlazak sa bebom u dugim šetnjama možete uživati sve do kasne jeseni, što će sigurno prijati i Vama i Vašoj bebi.

Najpraktičnija su kišobran kolica

Za šetnje u bilo koje doba godine definitivno su najpraktičnija kišobran kolica. Osim toga što se veoma jednostavno mogu sklopiti i rasklopiti i smestiti u prtljažnik bilo kog automobila, ona su prilično lagana pa roditelji male dece koji žive u zgradama bez lifta neće imati problem sa silaskom i penjanjem do stana. Jednostavno sklope kišobran kolica i kasnije ih rasklope, i posle toga mogu da uživaju u kvalitetnom vremenu sa svojom bebom.

Dobra vest je da ova moderna kišobran kolica imaju i prostor za odlaganje ispod dela za dete, baš kao i obična kolica, i da se mogu koristiti i za odlazak u kupovinu, na pijac i slično. Mnoga kišobran kolica imaju i najlonske pokrivače koji služe da zaštite decu od kiše tako da Vas ni blage kiše neće sprečiti u tome da uživate u šetnji sa bebom.

Adekvatna odeća za bebe će ih sačuvati od virusa

Odeća za bebe koje dosta vremena provode u prirodi bi, pre svega, trebalo da bude praktična. U zavisnosti od toga kakve su vremenske prilike, dete treba da oblačite slojevito, kako biste, u slučaju da je previše toplo, mogli da mu skinete jedan sloj. Ukoliko i po malo hladnijem vremenu volite da šetate po prirodi, najbolja je odeća za bebe (jaknice ili benkice koje se jednostavno otkopčavaju) koja ne propušta vetar. Ovakva odeća za bebe će Vaše mališane zaštititi od svih vremenskih prilika i nećete imati problem sa zapušenim nosem i temperaturom.

Za stariju decu vodonepropusna garderoba

Malo starija deca su poznata po tome da su mali istraživači i da svakodnevno otkrivaju svet oko sebe, pre svega dodirom. To znači da sigurno neće propustiti priliku da skoče u baricu ili da se poigraju blatom. Decu zaista ne bi trebalo sprečavati da se ovako igraju, ali ih treba dobro zaštiti od vode. Za to su najbolje gumene čizme i garderoba koja ne propušta vodu. Danas se mogu kupiti u kompletu vodonepropusne pantalone sa tregerima i jakne koje će Vašim mališanima omogućiti da do mile volje uživaju u baricama.

Ne zaboravite vitamin C

Pored kvalitetnih kolica i dobre garderobe koja će mališane zaštiti od vetra i kiše, kako biste pojačali dečiji imunitet i pojavu temperature i kašlja, obavezno im u prelaznom periodu dajte vitamin C. Odavno je poznato da je vitamin C jedan od najjačih antioksidanata i imunostimulatora i da se bez njega ne mogu sprečiti sezonske bolesti i prehlate. U prelaznom periodu deci bi, pored velike količine voća, trebalo davati i vitamin C u obliku sirupa ili gumenih bombona koje će deca sigurno obožavati.