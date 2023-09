Zašto su Divčibare savršen izbor za vikend?

S obzirom na to da sve veći broj ljudi na internetu svakodnevno pretražuje gde otići za vikend, gde provesti vikend van Beograda i slično, odlučili smo da vam otkrijemo malu tajnu.

Mi smo pre par godina otkrili jedan planinski biser koji se, verovali ili ne, nalazi na samo sat i po lagane vožnje od Beograda.

Taj planinski biser se nalazi na planini Maljen i zove se Divčibare.Divčibare je počelo ubrzano da se razvija poslednjih par godina pa su tako rešeni skoro svi infrastrukturni problemi počev od novog puta, preko nove trafo stanice pa sve do novog vodovoda i brzog optičkog interneta.

Sve to u cilju da turistima boravak ovde bude što prijatniji što se tog dela tiče, a o prelepoj prirodi se može ceo jedan tekst napisati.

Divčibare iako se grade poslednjih godina, i otvoreno je nekoliko novih hotela kao i Maxi prodavnica, ovo mesto i dalje važi za netaknutu prirodu jer pored tih par malih lokaliteta gde se nešto gradi, sve ostalo su nepregledne šume, najviše borove, u kojima možete cele dane provoditi šetajući i dišući zdrav planinski vazduh.

Kada smo kod prirode, treba da znate da ovde postoji jako puno pešačkih staza i jako puno prelepih vidikovaca, koji su i najveći razlog zašto se turisti iznova vraćaju u ovo planinsko mesto na planini Maljen.

Ono što je takođe jako bitno je da sada imate i sve veći broj novih i luksuzno opremljenih apartmana na Divčibarama, na odličnim lokacijama, pa tako svako može naći nešto po svom ukusu i smestiti se ovde na vikend ili čak i duže ako mu to slobodno vreme i obaveze dozvoljavaju.

Dva noćenja tj dva cela dana aktivnog odmora n Divčibarama vam može biti sasvim dovoljno da obiđete skoro sve vidikovce i da prošetate bar jednim delom prelepih pešačkih staza.

Od čuvenih vrhova i vidikovaca svakako moramo spomenuti Crni vrh, Ljuti krš, Kraljev sto, Paljba itd. Pored ovih najpoznatijih, ima još dosta prelepih vidikovaca sa kojih je pogled nestavaran, a da čak ni nemaju neko svoje specijalno ima pod kojim su poznati. Tako da gde god da krenete u šetnju na Divčibarama, budite spremni da možda baš nedaleko odatle naiđete na neku lokaciji sa koje će se pružati nestavaran pogled.

Takođe, pripremite telefone za neke lepe i spontane selfije.

U podnožju Divčibara postoji i jedna vrlo zanimljiva turistička atrakcija za koju malo ljudi zna jer nije baš lako do nje doći, a to je vodopad Skakalo. Sa svojih 20 metara visine, svakako je odličan izbor za posetiti na vašem vikend putovanju, ali samo ukoliko ste u dobroj fizičkoj kondiciji, jer dolazak do ovog vodopada je malo zahtevniji i ne preporučuje se roditeljima sa decom. Ukoliko ste u dobroj fizičkoj spremi, onda svakako ne bi trebali da propustite ovaj vodopad.

Trenutno na Divčibarama postoji 3 hotela koji imaju svoje zatvorene bazene i njih mogu koristiti i gosti koji nisu smešteni u hotelu, uz doplatu.

Igralište za decu postoji jedno veće u samom centru mesta, preko puta crkve Sv.Pantelejmona, tako da tu možete naći zanimaciju za vaše najmlađe i kvalitetno iskoristiti svoje vreme.

U zimskoj sezoni Divčibare su svakako najpopularnije i u tom periodu se uvek traži smeštaj više, pogotovo tokom praznika. Skijanje, sankanje, grudvanje, sve su to aktivnosti u kojima uživaju ne samo najmlađi, već i oni malo stariji.

Ovde postoje 2 glavne ski staze, jedna veća i zahtevnija, koja se zove Crni vrh, a druga manja za rekreativce i školu skijanja koja se nalazi nedaleko od centra.

Ukoliko pak niste ljubitelj zimskih čarolija, onda je svakako dobar trenutak za posetiti Divčibare neki vikend tokom leta ili jeseni, a i proleće može biti odlično ako je suvo i nema snega.Van zimske i letnje sezone, gužve su svakako manje pa ćete lakše naći odgovarajući smeštaj i na miru uživati u svom vikendu na planini.

Za koji god period da se odlučite, nećete pogrešiti i želimo vam prijatan odmor na Divčibarama.