Da li je i vama ovo razlog za razvod? Zbog ovog nadimka koji joj je muž dao odlučila je da ga ostavi

Jedna žena podelila je svoju anonimnu priču na stranici Mamamia u kojoj je opisala razlog zbog kojeg se razvela od svog supruga.

Za razliku od uobičajenih razloga poput nevere, gubitka poverenja ili nedostatka komunikacije, ova žena je odlučila da okonča svoj brak kada je saznala kako je njen suprug zvao dok je slao poruke svojim prijateljima.

Ona je izjavila: "Nakon rođenja našeg sina, nešto se promenilo kod mog muža. Odbijao je da deli svoje planove sa mnom."

Međutim, ključni trenutak se dogodio jednog jutra dok je njen suprug bio pod tušem, a njegovi prijatelji mu neprestano slali poruke. Odlučila je da proveri o čemu se radi, ali umesto hitnih vesti, pronašla je grupne poruke od prijatelja koji su se zabavljali prethodne noći.

Njen suprug je očigledno provodio vreme napolju dokasno u noć, verovatno uz konzumaciju alkohola, a onda se ujutru vratio kući i otišao pod tuš bez ikakvog razgovora sa njom.

Međutim, ono što ju je zaista iznenadilo bila je poruka u kojoj je stajalo da ne može doći na piće jer će "SWMBO reći ne".

U prvom trenutku nije razumela šta to znači. Zbunjena i iznervirana, pitala ga je šta ta skraćenica znači, na šta joj je on odgovorio mirno: "To znači 'Ona koju se mora slušati'."

Njena reakcija na to bila je da se oseća kao da je prema njoj izgubio svaki vid poštovanja, kao da je postala osoba koju on mora slušati kao da je tinejdžer.

Nakon pet godina braka, shvatila je da više ne ceni nju i njihov odnos, što ju je navelo da potraži razvod.

Iako su proveli pet godina u braku i prethodno deset godina zajedno, osećala je da je vreme da krene dalje jer je izgubila osećaj poštovanja, kako prenosi Mirror.