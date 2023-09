UZNEMIRUJUĆE: Pre sastanka ukucala ime dečka u Guglu - posle onoga što je videla, nikad mu se više nije javila!

Šejna Kej Kardvel počela je da se dopisuje sa dečkom preko aplikacije, ali je imala sreće što ga je prvo "proguglala", a zatim je poželela da na TikToku podeli svoje iskustvo.

Kada je ukucala ime momka na Guglu saznala je da je ranije bio hapšen, i to zbog otmice. Devojka se sledila kada je došla do ove informacije. Upozorila je sve devojke na to šta bi moglo da se desi kada ideš na dejt sa momkom sa kojim si stupila u kontakt preko aplikacija.

- Kada je trebalo da odem na sastanak odlučila sam da ga ’proguglam’ i videla da je bio hapšen zbog teške otmice - rekla je Šejna u videu koji ima skoro 400.000 pregleda.

Mnoge je njena priča podstakla da podele svoja uznemirujuća iskustva.

- Momka koji me je preklinjao da izađemo na sastanak, a koga sam odbila, kasnije sam proguglala i videla da je hapšen zbog napada na radnika brze pošte u njegovoj kući - napisala je jedna devojka.

- Ja sam otvoreno pitala jednog momka šta bi se desilo da ga proguglam, a on mi je rekao da mi se ne bi svidelo. Optuživan je za seksualne napade - prokomentarisala je druge devojka.

- Moja prijateljica je guglala dečka nakon sastanka – bio je osuđen za ubistvo čivave svoje bivše devojke, koju je pretukao mrtvim psom. Prvo guglajte - jedan je od komentara.

