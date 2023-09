Najskuplji gradovu na svetu i njihove jeftinije, a isto tako kul alternative

Izreka „Koliko novca, toliko i muzike" ne važi baš uvek, naročito kada je o putovanju svetom reč.

Naravno, destinacije na listi koju vam dajemo vrede da ispraznite svoju kasicu prasicu, ali postoje cenovno pristupačne alternative za ove izvikane destinacije koje su udar na kućni budžet. U nastavku smo vam naveli najskuplja mesta na svetu i ponudili vam alternativu s kojom možete da uštedite za neko novo putovanje.

1. Preskočite Švajcarsku i posetite Sloveniju

Poznata po svojim alpskim skijalištima i selima kao iz bajke, Švajcarska je daleko od jeftine destinacije. Hotelske sobe srednjeg i visokog ranga koštaju između 200 i 500 evra, sa gradovima kao što su Cirih i Ženeva koji su još skuplji. Dnevne karte za skilift kreću se između 40 i 70 evra, u zavisnosti od lokacije, a dodatne aktivnosti i odlazak na večeru su često još skuplji.

Umesto toga, skočite preko do Slovenije, gde se hoteli, ski karte i ukusna kuhinja mogu dobiti za delić cene koju biste potrošili u Švajcerskoj. Glavni grad Slovenije, Ljubljana, dom je živopisnog niza kulturnih atrakcija. U leto užurbani kafići prelivaju se u kaldrmisane ulice, dok se tezge na božićnoj pijaci nižu duž reke tokom zime. Ljubljana je jedna od najpristupačnijih prestonica centralne Evrope, sa mnoštvom opcija srednjeg ranga ispod 100 evra.

Na severozapadu, Bledsko jezero parira spokojstvu švajcarskog jezera Lucern. Sa zamka na Bledu pruža se zadivljujući pogled na smaragdnu vodu. Kratko, ali strmo pešačenje je vredno truda da biste se divili obližnjim Julijskim Alpima i istražili zidine zamka, muzej i srednjovekovne freske. Samo na zapadu,

Nacionalni park Triglav obuhvata veći deo slovenačkog alpskog terena, uključujući predivne pešačke staze i vrhunska skijališta. Iako se do ovih planina može lako stići za dva do tri sata iz Ljubljane, razmislite o padinama na Krvavcu, ako nemate vremena. Planina obuhvata 29 kilometara skijaških staza i udaljena je samo desetak kilometara od glavnog grada.

2. Preskočite Ujedinjene Arapske Emirate i posetite Oman

Ujedinjeni Arapski Emirati su postali sve popularnija destinacija, posebno zbog futurističkog Dubaija i kosmopolitskog Abu Dabija. Iako ovi gradovi poseduju jedinstvene atrakcije, kao što su Luvr, elitne privatne ostrvske enklave i visoki Burdž Kalifa, oni su neverovatno skupi. Najpovoljniji hoteli u Dubaiju kreću se između 150 i 250 evra, dok se luksuzne opcije penju iznad 500 evra po noći.

U međuvremenu, dalje na istoku na Arapskom poluostrvu, nenaglašena prestonica Omana i izvanredni pejzaži mogu se istražiti bez narušavanja kućnog budžeta. Muskat, glavni grad Omana, radi sporim tempom, što je u oštroj suprotnosti sa stilom i glamurom Dubaija i Abu Dabija. Ipak, ulice, tvrđave i džamije Muskata su besprekorno održavane.

Popnite se stepenicama uz tvrđavu Mutrah, koja se nalazi na litici koja gleda na luku i put uz liticu ka moru jihu je idealan za šetnju i posmatranje ljudi iz kafića na otvorenom. Užurbanosti doprinosi i susedni Mutrah suk, sa stotinama prodavaca koji prodaju tradicionalne rukotvorine, lokalnu kuhinju, začine i još mnogo toga. Muskat je najskuplji deo Omana, ali hoteli srednjeg ranga se i dalje mogu naći za manje od 100 evra po noći.

Sjaj Omana nalazi se u njegovim udaljenim delovima, koji obuhvataju naizgled beskrajne peščane dine, dramatične obale, visoke planine i duboke kanjone. Ovi kanjoni, poznati kao vadi na arapskom, predstavljaju sabirnu tačku za sve padavine u Omanu. Milenijumi erozije stvorili su upečatljive stenske formacije i krivudave kanale u pustinji. Nekoliko ovih vadija, kao što su Vadi Šab i Vadi Bani Kalid, služe kao osvežavajuća prirodna jezera za plivanje od intenzivne pustinjske vrućine.

Obavezno idite do kraja Vadi Šaba, gde ćete plivati kroz 12 metara uski tunel u steni da biste stigli do vodopada i pećine iza. Preporučljivo je da iznajmite auto da biste posetili unutrašnjost Omana. Planinski lanac Džebel Šam, poznat kao „Veliki kanjon Arabije“, ima odlične pešačke staze i napuštena kamena sela. Automobil će takođe biti zgodan za prelazak kroz dine u pustinji Vahiba, koje mogu doseći i do 90 matara. Lokalno pleme Bani Vahiba ima nekoliko kampova i smeštaja ukoliko ste ljubitelj glampinga.

3. Preskočite Singapur i posetite Maleziju

Singapur nudi dinamičnu mešavinu kultura u izuzetno modernom okruženju. Osim ako ne rezervišete hostel ili pansion na dalekoj periferiji, očekujte da ćete morati da izdvojite između 150 i 300 evra za srednji rang smeštaja i butik hotele. Živahna scena ulične hrane smanjiće vam troškove obroka, ali noćenje u gradu može biti skupo u poređenju s obližnjim gradovima, kao što su Bangkok ili Ho Ši Min.

Razdvojena uskim moreuzom Johore, susedna Malezija je često zanemarena destinacija s prestonicom koja parira singapurskom multikulturalizmu i modernosti a bez praprenih cena. Udoban smeštaj se može dobiti za 50 do 75 evra, dok će vam 100 evra ili više doneti luks sobu sa pogledom na kule Petronas. Kuala Lumpur je nastao iz svog skromnog porekla kao udaljena zajednica rudara kalaja.

Danas se minareti džamije i kolonijalne zgrade mešaju sa neboderima i šinama za monovoz. Grad je mešavina malajskih, kineskih i indijskih uticaja, što je veoma očigledno u njegovom asortimanu ulične kuhinje, arhitekture i muzeja umetnosti. Izvan njega, malezijski pejzaž se razvija u plantaže čaja na padinama, bujne džungle i prelepe plaže.

Na severu, Kameron omogućava savršen beg iz grada, ako želite da se podmladite uz lokalno uzgojen čaj i lagane šetnje. Pored zapadne obale, Džordžtaun na ostrvu Penang može se pohvaliti živopisnom uličnom umetnošću i udobnim kafićima smeštenim u lavirintu zgrada iz kolonijalnog doba.

Ljubitelji divljih životinja i prirode trebalo bi da se upute na malezijski Borneo kako bi videli divlje orangutane i slonove, ronili i prošetali kroz guste kišne šume. Na Kinabalu, najvišu planinu u Maleziji, možete se popeti za zahtevna dva dana.