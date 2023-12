Pre nego što odlučite da se FARBATE, postavite sebi OVA TRI PITANJA, kako se kasnije ne biste kajali!

Farbanje kose zaista može biti fascinantan proces koji omogućava kreativnost i izražavanje ličnog stila.

Postoji mnogo nijansi i tehnika koje se mogu koristiti da se postigne željeni izgled. Razmišljanje o tome kako će nova boja kose uticati na vaš svakodnevni život i način na koji se osećate je važno, jer kosa igra značajnu ulogu u našem ukupnom izgledu i samopouzdanju.

Profesionalci često pružaju savete i pomažu klijentima da pronađu pravu nijansu koja će se uklopiti u njihov stil i ličnost. To može biti zabavan način za promenu izgleda, ali i vraćanje samopouzdanja.

Mogućnosti farbanja kose su danas zaista beskonačne, i to je deo onoga što ovaj proces čini tako uzbudljivim. Bez obzira na to da li se radi o suptilnim naglascima, dramatičnim promenama boje ili bilo čemu između, farbanje kose omogućava ljudima da istraže nove aspekte svoje ličnosti i stila.

Kako da izaberem pravu boju kose za moj ton kože?

Postoji nauka iza pronalaženja savršene boje kose. To je kombinacija boje i svetlosti - koju god boju da izaberete da postavite pored lica, projektovaće se na vašu kožu. Dakle, sve u teoriji boja, a formula je laka: pepeljaste boje kose imaju tendenciju da neutrališu kožu ružičastog tona, dok crvene nijanse mogu učiniti da izgleda rumeno. LJubičaste nijanse mogu upotpuniti žuti ton kože i učiniti je blistavom, ali nanošenje boje koja je previše slična koži može učiniti da osoba izgleda bolesno. Podtonovi breskve u farbi za kosu mogu doneti toplinu bledom licu.

Mogu li koristiti boju kose da poboljšam crte svog lica?

Postoje očigledni trikovi sa bojom koji se mogu iskoristiti. Na primer, možete da istaknete zelenu boju očiju crvenom ili ljubičastom bojom za kosu. Možete zapravo da konturišete svoje lice tako što ćete istaknuti delove kose koji naglašavaju kosti. To je slično korišćenju markera na licu da bi se istakla struktura kostiju. Oblikujte lice stavljajući suptilne naglaske u blizini područja kao što su jagodice, slepoočnice i vrh čela. Strateškim postavljanjem svetlih delova u ta područja, stvarate dubinu oko lica osobe jer ostavljate prostor za svetlo i tamu, što daje poigravanje senke i svetla na licu. Koristite suprotne boje (kao što su zeleni i ljubičasti podtonovi) kako biste skrenuli pažnju na neutralno obojene crte lica, uključujući pege ili obrve.

Koji stil farbanja je pravi za mene?

Ovih dana, obojena kosa retko znači jednu nijansu svuda. Kako da biramo između pramenova, ombre tehnike, meliranja ili bilo koje druge kreativne tehnike koja je u ponudi? Za profesionalne frizere, to se svodi na jednu reč: održavanje. Kada birate novu boju, ne želite da budete pod stresom zbog održavanja svoje kose. Boja kose je investicija koju ulažemo u sebe i svodi se na to koliko vremena i novca želimo da uložimo u to kako izgledamo i kako se osećamo. Različite tehnike bojenja daju različite periode održavanja. Celokupnom farbanju je potrebno dopuniti svakih 4-6 nedelja ili manje, dok naglašeni pramenovi ili prugasti efekat može trajati oko dva meseca pre nego što mu je potrebno pojačanje. Koliko vremena želite da potrošite na svoj stil će vam pomoći do posla farbanja koji je savršen za vas.

