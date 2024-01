PET znakova da mu je DOSADNO SA VAMA!

Postoje neke veze u kojima čak i ako provodite mnogo vremena zajedno, vi ne osećate udarac strasti koju većina drugih ljudi oko vas oseća u svojim odnosima. Obično, kada ste zabrinuti za stanje i napredak vašeg odnosa, onda to znači da je vašem partneru verovatno dosadno sa vama.

Nije neophodno da vašem partneru bude dosadno zbog vas ili nekih promena u vama, to može biti i zbog nekih okolnosti ili situacija. Nemojte previše čitati ponašanje vašeg partnera i nepotrebno pronalazati njegove mane. Ali ako ugledate ovi znake onda je moguće da je vašem partneru dosadno sa vama.

To ipak ne mora označiti kraj odnosa. Verovatno samo znači da morate da začinite stvari I radite na vašoj vezi kako bi je ojačali i učinili zabavnom.

Evo nekih znakova koji pokazuju da se on verovatno ne oseća isto kao nekad na početku veze...

On ne reaguje brzo

Na početku odnosa, ljudi su sentimentalni. Oni reaguju na poruke i pozive gotovo trenutno i uvek nađu vremena da odgovore jedno drugo usred burnog dana. Ako je izgubio potrebu da brzo odgovori, ili ako osećate da on nije uzbuđen, onda mu je verovatno dosadno sa vama.

On ne planira ništa novo

On ne sugeriše na bilo koje nova mesta i ne pokreće razgovore o odlasku na odmor ili putovanje tokom vikenda. On možda gubi interesovanje da vas vidi uveče nakon dugog radnog dana, a sastanke sa vama odlaže. Verovatno da mu je dosadno sa vama.

On vam ne govori mnogo o njegovom životu

Ranije je on možda razgovarao sa vama o svemu šta mu se dešava na poslu, o njegovim saradnicima, njegovim promenama raspoloženja, njegovim ambicijama i planovima. Sada on ne želi ništa da vam kaže, a vi saznajete stvari od zajedničkih prijatelja. Drugim rečima, on se ne raduje da govori o njegovom danu sa vama.

Ne daje vam komplimente

Svaka žena voli da dobija komplimente. Verovatno ste u vezi, čak i kada ste bez šminke ili kada ste bili u vašoj kućnoj odeći dobile kompliment od svog partnera. Sada vas partner ne pohvali čak i kada se obučete neverovatno dobro, a po svemu sudeći ne primetii nove cipele ili haljinu.

Ne obraća pažnju na vaše razgovore

Njegov um može lutati kada govorite sa njim. On ne reaguje, a vi biste morali da ponovite stvari dva ili tri puta da dobijete njegovu pažnju i da čuje šta imate da kažete. To jasno pokazuje da su vaši razgovori postali dosadni za njega.

