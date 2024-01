'INSISTIRAMO NA JAČANJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE!' Ministarka zdravlja za Pink o tome da li ima potrebe ZA PRODUŽENJEM RASPUSTA U SRBIJI! (VIDEO)

Radimo na tome da prvo uredimo državni zdravstveni sistem, a zatim i privatni u smislu provere kvaliteta rada klinika i uslova u kojima rade, rekla je za PINK, ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić.

Grujičić je rekla da je, kada je resorno ministarstvo u pitanju, sa jedne strane urađeno mnogo, da je donet zakon i zakonska pod akta, koji omogućuju da pacijenti dobiju odgovarajuću terapiju koja je u konkretnom slučaju najbolja za njih.

Sa druge strane, dodaje, donet je zakon o zdravstvenoj dokumentaciji koji će omogućiti kompletnu zaštitu podataka, koji će biti mnogo bolji nego što je to sada.

- Prvo ćemo urediti državni zdravstveni sistem, a zatim i privatni u smislu provere kvaliteta rada klinika i uslova u kojima rade. Ono što je ostalo da se radi, to je nešto na čemu stalno insistiram, a to je jačanje primarne zdravstvene zaštite – rekla je Grujičić.

Kako kaže, cilj je vraćanje niza specijalnosti u nivo doma zdravlja, dodaje da smatraju da će to nadomestiti jaz koji je trenutno prisutan u smislu nedostatka specijalista u domovima zdravlja.

- Imamo više prioriteta, a jedan od njih je i novi Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, jer ova zgrada više ne može da izdrži taj broj pacijenata. Koliko god se mi trudili da se unutar tog Instituta naprave određene preraspodele i da pacijenti brže dolaze do terapija, jednostavno ne zadovoljava 21. vek – rekla je Grujičić.

Kako kaže, moramo da idemo u korak sa svetom. Treba da dobijemo, dodaje, spisak novih savremenih lekova.

- Mora da se napravi reorganizacija ministarstva zdravlja i zdravstvenog sistema, jer od 1945. godine nije rađeno ništa. A onda 2000- tih godina, veoma neodgovorno naše kolege stomatolozi dobijaju otkaze iz domova zdravlja – rekla je Grujičić.

Kako kaže, ukinute su i specijalizacije i medicina rada u domovima zdravlja.

- Veoma me raduje što su se i stomatolozi obradovali vraćanju stomatologije u domove zdravlja – rekla je Grujičić.

LISTE ČEKANJA

Ministarka je naglasila da se takođe i radi na rešavanju nekih problema u sistemu, poput prevelikih lista čekanja na magnetnu rezonancu.

- Tu pre svega mislim na kuk i kolena. Ali treba da vidimo i šta bi mogla da bude preventiva za takve bolesti. Takođe, kada je kičma u pitanju, znam da olako pojedini lekari zakazuju operacije diskus hernije. Ne treba žuriti sa operacijama, to je nešto što je poslednje, posebno kada nisu maligne i teške bolesti – rekla je Grujičić.

Kako kaže, ubeđena je da bavljenje fizičkom aktivnošću može biti sjajna preventiva.

- Za magnetnu rezonancu je već napravljen softver koji bi trebalo da zaživi od februara. Poenta je da smo revidirali oko 7.000 pacijenata i ispostavilo se da je 30 odsto imalo zakazane preglede na dva mesta. U ovom sistemu će biti i KBC Niš i Kragujevac, dok će u trećoj fazi od maja ući i KBC Vojvodina - rekla je ona i dodala da će biti nabavljeno još 10 magnetnih rezonanci.

- U ovom trenutku u svakoj bolnici u Srbiji postoji skener. Ne mogu da dozvolim da ljudi idu po privatnim ambulantama i da plaćaju preglede, pogotovo onkološki pacijenti. Srbija je mnogo učinila na tome da državnim bolnicama budu dostupni aparati – rekla je Grujičić.

'Nema razloga da se produži zimski školski raspust'

Grujičić je rekla da je Institut Batut napravio detaljnu analizu gde se pokazalo kojih respiratornih infekcija ima trenutno kod dece.

- Najzastupljeniji su kod vrtićke dece. Ali broj svakako nije toliki da bi se raspust produžio – rekla je Grujičić.

Kako kaže, ono što je brine jeste što se ne nose maske u zdravstvenim ustanovama.

- Na ostalim mestima ostaje na svakom da vodi računa o sebi i da ako zna da je prijemčiv na različite vrste infekcija, mora da se dodatno pazi – rekla je Grujičić.

ODLIKOVANJE POVODOM DANA REPUBLIKE SRPSKE Srebrni venac za doprinos saradnji u oblasti zdravstva Srbije i Republike Srpske, kao i za doprinos razvoju zdravstvenog sistema RS. - Mnogo mi znači to odlikovanje, posebno što sam ja po ocu iz tih krajeva. Republika Srpska je moja druga domovina, jer zahvaljujući ocu koji je tamo rođen, ja imam dvojno državljanstvo – rekla je Grujičić. Kako kaže, samim tim je veće priznanje kada znate da vam ga dodeljuje neko ko se bori za opstanak na tim prostorima. - Republika Srspka je garant da više neće biti zbegova, da ljudi neće ostati goloruki, već da će imati ko da ih zaštiti, za ne daj Bože – rekla je Grujičić.

Grujičić se osvrnula i na nove projekte, poput BSL laboratorije u Torlaku i izmeštanja porodilišta Narodni front iz Ulice Kraljice Natalije."Ove godine je uloženo oko 500 miliona dinara. BSL labaratorija bi trebalo da bude izgrađena do kraja ove godine, a radovi bi trebalo da počnu u februaru. Tu će raditi naši stručnjaci i moći ćemo da identifikujemo sve mikroorganizme koji se pojave", objasnila je ministarka.Kada je reč o novoj lokaciji porodilišta, Grujičić kaže da se izgradnja očekuje polovinom ove godine i to na Bežanijskoj kosi."Za to će biti zaduženo ministarstvo za javna ulaganja, a najverovatnije će Narodni front pripasti KBC Bežanijska kosa", rekla je ona.

