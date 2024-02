Savršena temperatura za frižider: Kako produžiti svežinu namirnica i smanjiti bacanje hrane

Na preporučenoj temperaturi, frižider održava hranu hladnom i sigurnom za konzumaciju danima, pa čak i nedeljama, usporavajući rast bakterija.

Kada temperatura hrane pređe određeni prag, bakterije počinju ubrzano da se razmnožavaju. Važno je napomenuti da nisu sve bakterije štetne, ali ni sve korisne. Održavanje frižidera na preporučenoj temperaturi ima ključnu ulogu u očuvanju kvaliteta hrane i smanjenju rizika od trovanja.

Istraživanje s Univerziteta "RMIT" u Australiji ukazuje da 17 odsto ljudi drži frižider na temperaturi koja je iznad ili ispod preporučenog opsega, iako se preporučuje održavanje temperature između 2 i 7 stepeni. Dr. Bavna Mida, stručnjak za ishranu, ističe da kada je hrana previše topla, bakterije se brzo razmnožavaju, dok preniska temperatura može izazvati smrzavanje hrane u zamrzivaču. Oba uslova doprinose kvarenju hrane.

Istraživači su pratili temperature u frižiderima u 56 domaćinstava i primetili su varijacije, s nekim frižiderima dostizanjem visokih temperatura do 10 stepeni, dok su drugi bili postavljeni na niske temperature, čak i do -1 stepen. Domaćinstva s decom često su imala promenljive temperature, s frižiderima koji se otvaraju i do 20 puta dnevno. Rezultati istraživanja pokazuju da ljudi često nisu svesni da će se hrana brže pokvariti ako je temperatura van preporučenog opsega.