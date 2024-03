ISPOVEST MUŠKARCA koji je u 40. godini još uvek NEVIN: Nije me briga hiću li imati se*s, sa svakom se desi isto

Četrdesetogodišnji muškarac iz SAD-a napisao je na Reditu da ima 40 godina i da je nevin. To je bilo dovoljno da izazove lavinu komentara. Uporedio se sa likom iz filma "The 40-Year-Old Virgin" iz 2005. godine u kojem Endi slobodno vreme provodi igrajući igrice dok ga prijatelji nagovaraju da ima prvi intimni odnos. On je objasnio zašto još uvek nije zainteresovan.

Otkrio je da uopšte ne razmišlja o tome da li će ikad voditi ljubav sa nekom ženom ili ne. Ranije je izlazio sa devojkama, ali sa svakom od njih se video maksimalno dva puta. Nikada, priznao je, nije imao želju da nastavi viđanje ili stupi u vezu. Odbojnost prema intimnim odnosima nastala je kada je ušao u pubertet.

"Moji prijatelji su pričali o devojkama, a ja sam uvek o tome razmišljao sa tačke verovatnoće. Na primer, govorio sam sebi stvari tipa: 'Velika je verovatnoća da se nećeš oženiti ovom srednjoškolkom, pa čemu ta veza? Čemu predanost nečemu što je jasno kao dan'. Taj način razmišljanja se nastavio tokom fakulteta kad sam počeo da izlazim", napisao je muškarac i nastavio:

"Probao sam i nisam baš želeo ni sa jednom od devojaka da budem, pa nisam to dalje forsirao. Sviđale su mi se, pa odjednom ne. Primetio sam da moja nezainteresovanost često počinje tokom prvog dejta", napisao je i napomenuo da nikada nije imao problema sa ženama i da uživa u sam u životu jer mnogo putuje. "Ne želim ništa", rekao je, a prenosi "Dejli mejl".

