DOMUS EVENT CENTAR - ZA VAŠE POSEBNE TRENUTKE I SVEČANOSTI

Svaka posebna prilika zaslužuje da bude obeležena i proslavljena na poseban način i na izuzetnom mestu. I zato, kada dođe vreme da proslavite one najvažnije trenutke u životu, važno je odabrati pravo mesto koje će te trenutke učiniti nezaboravnim.

Bilo da su u pitanju privatne ili korporativne prilike, i nezavisno od toga da li planirate intimno okupljanje ili veliku gala proslavu, važno je pronaći savršenu ravnotežu između idealne lokacije, teme proslave, kreativnosti, stila i vašeg jedinstvenog, ličnog pečata.

Svaki element, od izbora prostora, preko pažljivog i detaljnog planiranja do besprekorne organizacije i realizacije, treba uskladiti jer to je ključno za stvaranje magične atmosfere i uspeh događaja o kome će se dugo pričati.

EKSKLUZIVNE PROSLAVE U SRCU ZEMUNA - UPOZNAJTE DOMUS EVENT CENTAR

Domus event centar, novootvoreni premium event centar, smešten u srcu najlepšeg dela Zemuna, jedan je od najboljih izbora kada poželite da proslavite posebne trenutke u ekskluzivnom ambijentu, uz izvanrednu atmosferu i usluge koje će vaš događaj podići na viši nivo. Sa svojom odličnom lokacijom, na kojoj se istorija prepliće sa urbanim šarmom, Domus event centar omogućava uživanje u svim čarima starog Zemuna, od njegove autentične arhitekture i uskih kaldrma, preko spektakularnih pog leda na reku i Gardoš kulu, pa sve do modernih sadržaja.

Spoj tradicije i modernog luksuza, jedinstven ambijent, autentična atmosfera i prestižna lokacija na samoj obali Dunava, učiniće svaku proslavu i svako okupljanje posebno upečatljivim.

ELEGANCIJA, STIL I LUKSIZ

Elegancija, stil i luksuz najbolje opisuju ovaj prelepi event centar koji je za kratko vreme osvojio srca gostiju, te ne čudi što je proglašen za istinski ugostiteljski biser Beograda. Domus je ekskluzivan prostor, sofisticiranog dizajna i elegantnog enterijera, savršeno osmišljen da, na najbolji način, ugosti svečanosti svih vrsta. Kombinujući komfor, prefinjenost i luksuz u harmoničnu celinu, kreira jedinstvenu atmosferu koja se sa lakoćom prilagođava i uklapa sa različitim stilovima i temama vaših svečanosti, istovremeno nudeći personalizovano iskustvo koje je u potpunosti prilagođeno vašim željama i preferencijama.

Svaki detalj enterijera je pažljivo odabran i uklopljen kako bi kreirao specifičnu atmosferu autentičnog stila, dok besprekorna usluga dodatno doprinosi osećaju ekskluziviteta i obećava nezaboravno iskustvo za sve prisutne. Domus event centar raspolaže sa kapacitetom do 140 osoba i mulitifunkcionalnim prostorom koji čine svečana donja sala i prelepa galerija na spratu. Prostrana i otvorena, donja sala idealan je izbor za sve tipove većih skupova i svečanih proslava, dok šarmantnu i intimniju atmosferu galerije na spratu preporučujemo za manje proslave i okupljanja.Gostima je na raspolaganju i privatni parking sa 20 mesta, dok se u neposrednoj blizini restorana nalaze i dva velika javna parkinga.

GASTRONOMSKA ČAROLIJA I VRHUNSKA USLUGA

Kada odaberete Domus event centar, možete biti sigurni da će vas dočekati gastronomska čarolija i vrhunska usluga.

Kulinarski doživljaj u Domusu je prava senzacija za sva čula. Iskusni kulinarski majstori, koji su među najboljima u regiji, pripremaju jedinstvene specijalitete domaće i internacionalne kuhinje. Svaki recept je pažljivo izabran, a sveže i kvalitetne sastojke oni kombinuju na maštovite načine kako bi kreirali fantastična jela koja podjednako oduševljavaju prezentacijom, mirisom i savršenim ukusom. Meni se može prilagoditi i vašim posebnim zahtevima, što omogućava gostima da izraze svoje kulinarske želje, bilo da se radi o klasičnim jelima ili o nečemu sasvim inovativnom i kreativnom.

Posvećenost detaljima i strast prema ugostiteljstvu i gostoprimstvu vidljiva je kroz svaki aspekt rada Domus event centra, a posebno kroz profesionalnost i efikasnost njegovog sjajnog osoblja. Spremni su i raspoloženi da u svakom trenutku pruže osmeh i uslugu na najvišem nivou i i učine svaku vašu posetu nezaboravnim iskustvom.Domus se takođe ističe i svojim timom iskusnih organizatora događaja koji su posvećeni tome da svaki aspekt vaše proslave bude savršeno isplaniran i koordiniran. Ovaj stručni tim vodi računa o svim detaljima proslave, od najmanjih do najznačajnijih, osiguravajući da se vi opustite i bezbrižno uživate u vašim važnim događajima.

DOMUS EVENT CENTAR PROSLAVE

Event centar Domus je vaš idealni partner za organizaciju raznovrsnih događaja i proslava. Bez obzira na to da li želite da proslavite veridbu, momačko ili devojačko veče, venčanje, krštenje, punoletstvo, dečiji rođendan, diplomu, jubilej ili godišnjicu — ma šta da zamislite, Domus to može realizovati!U Domusu takođe možete održati i sve korporativne događaje, od prezentacija i promocija, preko poslovnih sastanaka i team buildinga do velikih korporativnih proslava.

Izaberite Domus event centar za Vaše svečane trenutke i uverite se da je Vaša sreća njegova misija!