Muslimanke šokirale detaljima o intimnom životu: Zadovoljstvo žene je islamsko pravo, ako se to ne ispuni...

Većina nas odrasta bez pomena o se*su i ne znamo svoja prava, tvrdi u delu ispovesti.

Muslimanke su otkrile kako im izgleda privatni život za portal Kosmopoliten (Cosmopolitan).

- Prekasno sam naučila da je se*s između bračnih partnera u islamu zapravo deo obožavanja. Bila sam u kasnim dvadesetim kada sam otkrila da je zadovoljstvo žene islamsko pravo i ako se to pravo ne ispuni, može biti osnova za hitan razvod. Nikada me nisu učili da muslimanska vera favorizuje žene, njihova tela i njihova zadovoljstva. Sve sam to otkrila dok sam čitala knjigu dr Asme Barlas "Žene vernice u islamu". Kako bih i znala? Kao i mnoge muslimanke, retko sam čula reč se*s kod kuće, i kada sam bila u pubertetu i kada sam odrastala u mladu ženu. Čak i kada sam se odselila i postala nezavisnija, tema se*sa se retko pominjala. Umesto toga, dobijala sam upozorenja šta da ne radim i kako da se ne osramotim. I nisam jedina. Većina nas odrasta bez pomena o se*su i ne znamo svoja prava - navode.

Pesnikinja, BBC radio voditeljka i autorka knjige "Ove nemoguće stvari", Salma el Vardani odrasla je u egipatskom, irskom i južnoazijskom domaćinstvu.

- Odrastala sam u porodici koja bi promenila TV program čim bi se u filmu pojavila scena ljubljenja. Kada bismo bili u bioskopu, moj otac bi glasno urlao i naredio mi da ne gledam. Fizička intimnost je izgledala kao pogrešna, prljava i zabranjena stvar - navodi da je odgovore pronalazila na internetu:

- Ćutanje o sek*u je neverovatno opasno. To znači da su ljudi gurnuti van vere i rade stvari na opasan način. Nivo srama koji se primenjuje na ljude koji imaju se*s je iscrpljujući i znači da neki ljudi ne žele da ga iskuse i zašto bi kada su naučeni da ga se stide.

Alija Muro, autorka knjige "Veća sloboda: Žene sa Bliskog istoka izvan stereotipa", snažno se zalaže za dobar odnos sa svojim telom.

- Muslimanke tek sada zaista počinju da pričaju o tome koliko je važno da se dodirnemo, istražujemo i znamo šta nam se dopada - kako bismo mogle da uživamo u tome sa drugim ljudima - navode, prenosi Zadovoljna.

Autor: Dubravka Bošković