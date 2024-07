Pink.rs istražuje! Zašto video - klipovi uklanjanja bubuljica imaju milionske preglede?

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa ljudima koji su imali priliku da se susretnu sa ovakvim snimcima, i nećete verovati šta su nam rekli!

U poslednjih nekoliko godina, društvene mreže, posebno TikTok koji iz godine u godinu doživljava ekspanziju, možemo videti video klipove različite sadržine. Bilo da su to slatka deca i bebe, životinje, prenkovi ili asmr snimci, ima i onih manje prijatnih (za neke ipak, izuzetno prijatnih).

Naime, Fejzbuk, Instagram i TikTok postali su ''preplavljeni'' snimcima ceđenja bubuljica, čišćenja noktiju koji imaju gljivice, i sređivanja izraslina na čudnim delovima tela, i baš takvi klipovi imaju milione pregleda i komentara.

Redakcija portala Pink.rs rešila je da se pozabavi ovom temom, pa smo rešili da porazgovaramo sa našim čiraocima i kolegama. I, nećete verovati, više je onih koji uživaju u ovim snimcima.

- To me smiruje, ne umem da objasnim... Gledaš, gledaš, i onda kada dođe do momenta da se nešto iscedi, bude satisfakcija - rekao nam je P.J.

- Ne znam, ja znam da je to ljudima gadno, ali eto, meni se dopada iz nekog razloga. Kao i ASMR snimci - otkriva Jelena K.

- Ljudi mi se stalno smeju, ali ja to volim da gledam. Volim i svom dečku da sređujem leđa, to nam je ritual - nasmejala se jedna čitateljka portala Pink.rs

- Meni ne smeta da iscedim i sebi i drugima, ali da gledam ne - rekla nam je S.M.

- Nemam stav, to mi je gadno - nadovezao se jedan kolega iz redakcije.

- Moj dečko voli da cedi i da gleda ceđenje bubiljica. Ja to ne podnosim - rekla nam je Nevena.

- Ne gledam, ali sam odgledao par snimaka. Nemam stav o tome, ali sebi cedim - rekao nam je Đorđe.

- Mene to tera na povraćanje, ne shvatam ljude koji to gledaju - dodala je Ema.

Autor: Dubravka Bošković