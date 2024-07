Sestra mi je vožnju naplatila 230 evra: Ostala sam zbog toga bez dinata, a u sve je bio umešan i brat

Organizovanje večere za veliku grupu ljudi može biti skupo, ali da li biste očekivali da će gosti izdvojiti stotine da pokriju troškove.

Ako imate veliku porodicu, dobro ćete znati koliko kupovina hrane može biti skupa. Čak i nedeljno kupovanje za sebe i svoju porodicu može biti skupo, ali ako morate ugostiti i druge članove porodice tokom vikenda, račun za hranu uskoro može postati ogroman.

U ovakvim situacijama nije neuobičajeno da članovi porodice daju svoj doprinos, bilo tako što će vam platiti deo cene za hranu ili doneti jelo sa sobom u kojem svi mogu uživati. Ali ako idete na porodičnu večeru, da li biste rado platili skoro 230 evra za obrok? Žena je objasnila da je morala da se vozi "šest sati" kako bi posetila svoju sestru i njenu porodicu, i znala je da će morati platiti troškove hrane jer je njen brat proveo ceo vikend "razgovarajući o inflaciji", piše Mirror.

Rekla je da je svojoj sestri platila 250 dolara bez pitanja jer nije videla smisao u "svađanju" oko toga, ali smatra da je cena prilično visoka. U svojoj objavi, žena je takođe objasnila da njena sestra ima "veliku porodicu od šestoro dece koja jedu mnogo više" nego bilo koje od njene vlastite dece. I štaviše, povrh troškova benzina za vožnju od šest sati da bi je uopšte posetila, žena je zapravo donela hranu sa sobom.

"Zapravo sam išla u prodavnicu pre nego što sam stigla do njene kuće kako joj ne bismo pojeli previše hrane. Takođe smo kupili piće i hleb i neke druge stvari koje smo svi zajedno jeli. Nikad joj nisam htela biti teret. Komentatori objave bili su zbunjeni postupcima brata i sestre, jer su mnogi rekli da joj je sestra trebala reći da će to biti trošak pre nego što su dogovorili posetu.

Jedna osoba je napisala: "Plaćao sam račun za mnoga porodična okupljanja na kojima smo potrošili više od 1000 dolara na hranu i ostalo, nikada nismo tražili pomoć da to platimo. Ali da jesmo, definitivno bismo bili iskreni u vezi s tim. Nekako je baš glupo pitati to goste na odlasku, kvari celokupno druženje." Neko drugi je dodao: "Ne pozivate ljude da rade stvari koje sebi ne možete priuštiti", dok je treći komentarisao: "Takođe moram da putujem oko pet sati da vidim svoju sestru i njenu porodicu, a ona nikada nije tražila novac. Podelimo troškove tu i tamo, ali to je uvek unapred dogovoreno."

Autor: Snežana Milovanov