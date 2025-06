Otvorila sve karte: Sofija otkrila jedini razlog zbog kog žali što je bila u vezi sa Terzom, pa donela šok odluku! (VIDEO)

Mnogi nisu očekivali da će je sačuvati!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Teodore Delić i Borisalva Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević.

- Sve sam ispričala za Terzu i naš početak. Rekla sam da mislim da sam mu bila prelaz da bi završio sa Teodorom i ja to i dalje vidim. Oni imaju sličnu energiju i idu mi zajedno. Žao mi je što sam ja bila prelazna karta. U dobrom sam odnosu sa Teodorom, imale smo jedan sukob jer mi se neprijatno obratila. Kad sam u najgorem trenutnku trebala da komentarišem obratila mi se neprijatno. Ja sam je smatrala do tad rijaliti drugaricom. Ona je uvek bila dobra prema meni, nemam šta loše da kažem. Što se tiče Terze komunikacija nam je na minimalnom nivou. Bili smo zajedno, smatram i dalje da mi je najveća greška i da nisam smela da dozvolim da budem sa čovek kojeg ne poznajem dobro. Ugasile su mi se emocije, gledam ga kao bilo kog muškarca i samo mi je žao što sam mu bivša devojka jer je neozbiljan. Nema sigurnost kao muškarac, lako je manipulativan i to mi se ne sviđa kod njega. Drugari koji su ga savetovali da ne bude sa mnom ne komentarišu njegove postupke, a nisu se ni oni nešto snašli u ljubavnim odnostima. Šaljem Teodoru - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić