Dečko me prevario sa mojom majkom, ali savet terapeuta bio je još gori od same situacije

Kada je otkrila bolnu istinu, prevarena žena se mesec dana povukla od svih i pokušala da se izbori sa izdajom od strane ljudi koje je najviše volela.

Žena je izrazila svoje gađenje nakon što je saznala da je njena majka godinu dana imala aferu sa njenim dečkom – ali savet njenog terapeuta dodatno ju je šokirao.

Doživela je potpuni šok kada je otkrila da njena majka održava vezu sa njenim dečkom iza njenih leđa. Situacija se pogoršala kada joj je terapeut predložio da im oprosti, tvrdeći da je njena reakcija "previše stroga".

"Pre dva meseca otkrila sam da je moja majka spavala sa mojim dečkom skoro godinu dana tokom pandemije. Neću ulaziti u sve detalje, ali ukratko – saznala sam od jedne osobe, ali nisam mogla da poverujem. U šali sam pitala majku o tome, a ona je odmah počela da plače i na kraju je sve priznala," napisala je u objavi na Redditu.

Nakon što je otkrila ovu bolnu istinu, prevarena žena se mesec dana povukla od svih i pokušala da se izbori sa izdajom od strane ljudi koje je najviše volela.

Ubrzo joj je prijateljica predložila da započne online terapiju, a kasnije je prešla na individualne terapijske sastanke kako bi lakše prošla kroz ovu tešku situaciju.

"Razgovarali smo o mojim osećanjima i kako da nastavim dalje. Uvek sam bila skeptična prema terapiji, ali moj terapeut mi je mnogo pomogao, pa sam odlučila da idem na individualne seanse," izjavila je.

Međutim, tokom jednog nedavnog sastanka, terapeut ju je potpuno iznenadio.

"Dvadeset minuta nakon početka terapije, pitao me da li razmišljam o tome da im oprostim za ono što su učinili. Bila sam šokirana i rekla sam mu da to apsolutno ne dolazi u obzir. On je moj odgovor nazvao 'previše strogim' i predložio da razmislim o tome nakon što bol popusti," napisala je.

"Osećala sam se kao da sam ponovo izdana. Bila sam zbunjena i dodatno uznemirena," dodala je.

Obratila se društvenim mrežama za savet, pitajući: "Šta bih trebala da uradim? Da li je problem u meni ili je njegov odgovor potpuno neprikladan? Treba li uopšte ići na sledeću terapiju? Kako oprostiti nešto što je toliko bolno?"

Komentarišući njenu objavu, jedan korisnik je napisao:

"Napusti tog terapeuta, njegov odgovor je bio neprofesionalan i neprihvatljiv."

Druga korisnica je dodala: "Ne mogu zamisliti veću izdaju od one kada tvoja sopstvena majka spava sa tvojim partnerom. Ne znam kako bi to moglo da se oprosti. Tvoj terapeut očigledno nije svestan traume kroz koju prolaziš."

"Ili je i sam varalica ili je potpuno nesposoban. U svakom slučaju, trebala bi potražiti novog terapeuta," savetuju, piše The Mirror.



Autor: Jovana Nerić