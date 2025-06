Najpoznatija britanska ljubavnica otkrila zašto joj uopšte ne smeta da bude sa oženjenima

Gvinet Li sebe smatra najpoznatijom ljubavnicom u Velikoj Britaniji, a sada je otkrila sve detalje o tome kako supruge njenih klijenata reaguju na njihove afere.

Ova 49-godišnja žena kaže da se ne oseća loše zbog toga što uništava brakove, a svi njeni klijenti su inače oženjeni bogataši. I dok ona uživa u novcu i luksuznom životu, neretko se suočava i sa pozivima ljutih, prevarenih žena.

Međutim, neke od njih, kaže, žele i seks u troje sa svojim mužem i njom, a ima i onih kojima uopšte ne smeta to što ih suprug vara.

Kako to Gvinet kaže, žene kojima ne smeta su prosto srećne „dok od muža dobijaju novac, poklone i voze ’rendž rovera’“.

“Imala sam nekoliko incidenata kada sam upoznala supruge svojih klijenata. Neke od njih su veoma zabavne, druge… i ne toliko. Jedna žena, koja je bila vidno pijana, poslala mi je poruku da je sa svojim suprugom, da je našla moje ime i pitala me da li želim da im se pridružim na piću. Rekla sam joj da me pozove i bila je veoma uznemirena. Uvrnuto, uopšte me čak nije ni pitala da li sam imala seks sa njim, a nisam, samo smo izašli nekoliko puta.”

Najpoznatija ljubavnica kaže da neke žene prosto žele nekoga da okrive za prevaru, a ne mogu da okrive svog muža jer je on otac njihove dece ili moraju da nastave da žive zajedno, a neke ne žele da izgube sve što imaju zahvaljujući bogatom mužu.

Gvinet ističe i da joj posebno u sećanju ostao susret sa ženom jednog od klijenata, koja uopšte ne zna da se zapravo upoznala sa ljubavnicom svog muža.

“Bila sam sa muškarcem koji ima nekoliko privatnih klinika u Londonu. Njegova žena je umetnica, a ja sam kolekcionarka, pa sam je jednog dana kontaktirala zbog njenih dela. Ubrzo nakon toga sam se našla sa njom i veoma smo se lepo slagale. Nikada nije saznala da sam ja ljubavnica.”

Neke žene znaju za Gvinet, a ima i onih koje žele da imaju odnose sa njom.

“Dobila sam ponudu za „trojku“ od supruge jednog od mojih redovnih klijenata. Viđala sam se sa tim muškarcem u Londonu oko dve godine. On je bogati bankar zaglavljen u nesrećnom braku, koji je viđao i druge žene pored mene. Na kraju se razveo i ubrzo oženio ljubavnicom sa kojom se viđao u isto vreme kada i sa mnom, Njegova bivša ljubavnica, a sada žena, želi da ima seks u troje sa svojim mužem i sa mnom.”

Ona je inače i sama bila udata, ali je njen muž tragično nastradao, a sada kaže da su joj se oduvek sviđali oženjeni muškarci. Kaže da ne oseća grižu savesti što je ljubavnica jer nije ona ta koja vara.

