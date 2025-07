Med i seme koprive - Moje iskustvo nakon 2 meseca korišćenja

Malo mi je teško da priznam sebi ali, dugo sam ignorisala šta telo pokušava da mi kaže. Sve je to išlo polako - budim se umorna, popodne jedva funkcionišem, kosa opada nenormalno, koža mi siva, a krvna slika sve lošija iz meseca u mesec. Jednom prilikom mi je lekar rekao da nije ništa alarmantno, samo sam „malo malokrvna“. Kao da je to normalno stanje. I tako sam nastavila da funkcionišem - uz kafu, kratke šetnje i povremene pokušaje da se dovedem u red. Naravno, suplementi iz apoteke, vitamini, kapsule - sve je to bilo na mom repertoaru. Ali ništa nije dalo dugoročan rezultat, piše Milica Opačić, programerka iz Novog Sada.

Sve u svemu, bila sam već na ivici da odustanem od svega i jednostavno prihvatim da je to „moje normalno“. Umor, bleda koža, slaba krvna slika i kosa koja sve više ostaje na jastuku nego na glavi. Nije bilo lako prihvatiti da sam potrošila gomilu vremena i para na suplemente koji su davali samo privremene rezultate. I baš u tom nekom stanju kada sam digla ruke od svega, listajući telefon jedne večeri, naletim na komentar ispod objave o prirodnim preparatima.

Neka žena je, bez mnogo pompe, pisala kako je počela da koristi prirodnu mešavinu – seme koprive i med – i da joj se, citiram, "krvna slika oporavila, kosa prestala da opada i energija vratila kao nikad pre".

Delovalo mi je kao kliše i instant rešavanje problema, ali pošto sam već bila umorna od pokušavanja svega drugog, rešila sam da probam. Naručila sam dve teglice „zelenog meda“, kako sam videla da ga ljudi na fejsu zovu. Ona je u opisivanju rekla da poručuje na sajtu Čuvar Košnice pa sam i ja tako uradila. Kada je stigao, na prvi pogled nije delovao ništa spektakularno. Posebno meni koja nisam neki ljubitelj meda. Zelenkasta, gusta masa sa mirisom koji vuče na koprivu, ali nije neprijatna. Ukus čak i prijatan – minilano gorak, ali med sve to fino ublaži.



Krenula sam da ga uzimam prema uputstvu – na prazan stomak, dve do tri kafene kašičice dnevno. Nije mi to delovalo kao nešto što će napraviti čudo, ali sam sebi rekla: daću mu šansu. Nisam imala šta da izgubim, a pomisao da možda postoji nešto prirodno što bi mi zaista pomoglo, bila je dovoljna da budem dosledna. Prvih nekoliko dana nisam primećivala nikakvu razliku. Samo sam svakog jutra i popodnev uzimala kašičicu na prazan stomak, bez preskakanja. Imala sam osećaj kao da to radim više iz inata nego iz vere da će išta da se desi. Ali onda, posle otprilike desetak dana, nešto se pomerilo.

Prvo sam primetila da se budim lakše. Bez onog poznatog osećaja težine u glavi, bez potrebe da odležim još pet minuta. Počela sam da primećujem da kroz dan ne klonem tako brzo. Nije mi više bila potrebna druga kafa do podneva, a umesto da razmišljam kako da se što pre vratim kući i legnem, uhvatila sam sebe kako šetam duže, sa više volje. Imala sam energije da završim sve što treba bez osećaja da guram sebe na silu. Čak i kada bih se umorila, nije to bio onaj iscrpljujući, prazan umor koji ti odnese sve – već zdrav zamor koji dolazi posle dana u kojem si bio stvarno aktivan.

To su bile male promene, ali su meni značile mnogo. Imala sam osećaj da je telo počelo da mi šapuće, „Hvala ti.“

Nakon četiri nedelje odlučila sam da odem i proverim krvnu sliku. Nisam očekivala čuda, ali sam želela da vidim da li se sve to što osećam odražava i na papiru. Rezultati su stigli na mail a ja sam ostala zatečena. Gvožđe, koje mi je uvek bilo oko 3-4, sada je bilo 10. Hemoglobin, koji me godinama mučio, takođe se popeo do granice normale. Nisam mogla da verujem da se to desilo bez ikakvih tableta, injekcija ili skupih suplemenata. Lekar, koji zna moju istoriju, pogleda rezultate, pogleda mene, i pita: „Šta ste radili drugačije?“ A ja kažem – samo seme koprive i med, ništa više. Nasmejao se i rekao: „Znači opet ta kopriva, sjajno. Niste prvi pacijet koji mi ovo kaže…“ I u tom trenutku sam znala da nisam umislila, da sve što osećam ima pokriće. Bila sam ponosna na sebe što sam, posle toliko pokušaja, konačno pronašla nešto što meni radi – i to na potpuno prirodan način.

Ali ono što me najviše iznenadilo jeste što su promene počeli da primećuju i drugi. Komšinica me pitala da li sam bila na nekom vikend detoxu. Meni je samo bilo lepo što se više ne osećam kao prazna baterija. I onda, negde 6-7 nedelje, shvatim – kosa mi više ne opada kao pre. Manje je u četki, više je na glavi, a nokti, koji su mi stalno pucali, sada su izgledali dosta zdravije. Lice mi je dobilo boju, ne onu umornu sivu nijansu, već onu zdravu, živu. Iskreno, nisam mogla da verujem da nešto tako jednostavno, prirodno i relativo lako dostupno može da donese ovoliku promenu.

Sada, posle dva meseca, sa sigurnošću mogu da kažem da mi je ova navika postala svakodnevna rutina. I ne planiram da je menjam.

Eto ljudi, nadam se da će moje iskustvo sa semenom koprive i medom biti ono će koje vas ohrabri da probate. Možda neće svima delovati isto, ali meni je stvarno podiglo kvalitet života.



Ako ste već probali, volela bih da čujem vašu priču. A ako niste – možda je vreme da date prirodi šansu.

Pisala sam svoje iskustvo i na nekim facebook grupama i bilo je dodatnih pitanja pa ću vam ih odgovoriti odmah ovde za slučaj da nekog bude interesovalo.

Da li može recept kako se pravi?

Divni ljudi čiji brend se zove Čuvar Košnice od kojih kupujem ovaj proizvod su dali besplatno ljudima recept pa ako ukucate na google, izaći ce Vam, ali mogu vam reći takođe da sam jednom uzela da napravim i shvatila da me je sve na kraju izašlo skuplje nego da sam kupila gotov proizvod a tek dok sam zaprljala celu kuhinju od mlevenja i tako dalje…

Ja sam čula da je kopriva dobra i za imunitet?

I te kako je dobra za imuntet. O tome nisam spominjala ovde jer je meni generalno imuntet bio solidan ali onaj ko je primetio konkretan pomak po tom pitanju je moj momak i njegovi roditelji. Naravno da sam svima razglasila i svima poručila na poklon. Konkretno,on je bio jako frustrian jer je morao da prekida kontinuitet treninga jer se često prehladi a sada je već 4. mesec kako nije zaslinio.

Kako kombinacija meda i koprive utiče na svakodnevno zdravlje?

Ova kombinacija tradicionalno poboljšava kvalitet krvi, jer sadrži visok procenat gvožđa i drugih vitamina. Između ostalog, to poboljšava energiju i raspoloženje tokom celog dana. Redovno, ali umerenim korišćenja, može da doprinese boljem transportu kiseonika, što utiče na čitav organizam i podržava prirodno jačanje imunog odgovora.

Čitala sam iskustva drugih ljudi i vidim da nije reč o koprivi koja žari po ustima?

Svima nam je dobro poznato kako kopriva žari ali ovaj proizvod mogu da koriste svi koji imaju strah od toga jer nema žarenja. Upotrebom proizvoda bez prisustva žarenja, već posle nekoliko minuta, mnogi primećuju da se poboljšava osećaj lakoće u telu.

Da li redovna korišćenja mešavine može služiti kao podrška protiv blažih oblika anemije, a da se zaobiđu sintetički lekovi?



Blagu anemiju i slične bolesti ponekad je lakše držati pod kontrolom kada se u ishrana unese i prirodni sok od sveže ceđene koprive, jer sadrži lako apsorbovano gvožđa; ipak osobe na terapiji treba da koristite iskuljučivo savete stručnjaka.

Koje svojstva čine da se ova kopriva i med izdvajaju pored drugih prirodnih preparata?

Koliko sam kasnije istraživala, kopriva sadrži hlorofile koji podstiču detoks jetre i štite creva; uz to, seme ove biljke služi kao nutritivno sredstvo bogato esencijalnim aminokiselinama. Zahvaljujući tim komponentama, može da bude dobar dopunski pomoćnik protiv hroničnog umora i da doprinese optimalnoj cirkulaciji krvi.

Koliko minuta treba da odstoji čaj od lista koprive pre nego što ga koristite zajedno sa medom?

Najčešće se kaže da je oko 15 minuta dovoljno; tako pripremljen napitak koristi blagu toplotu da aktivira fitonutrijente, a mlaka temperatura čuva enzime dok prirodni med ne gubi svojstva.

Kako koriste ovaj napitak ljudi sa hroničnim bolesti štitaste žlezde i da li primećuju poboljšanje satanja energije?

Iskustva sa foruma i komentara na društvenim mrežama pokazuju da redovna kozumacija utiče na balans hormona, a već posle mesec dana stanje umora se smanjuje. Ipak, svaki organizam reaguje drugačije, pa je važno držati se osnovnog pravila ‒ ne menjati terapiju bez konsultacija lekara.

Da li u savremenoj medicini opisuju kako kopriva pomaže krv u mikrocirkulaciji?

Videla sam da hematolozi najčešće navode termin „hemopoetičko tonikum“, koji označava blagi biljni stimulans što pospešuje stvaranje ćelija krvi uz podršku antioksidanasa i dodatnog vitamina C. Na taj način osnažuje opšte zdravlje. U praksi, kombinacija meda i semena koprive spada u funkcionalne namirnice, pa stručni saveti obično glase: Konzumirajte umereno i u konsultaciji sa lekarom.

Koja kombinacija namirnica je, prema tvom mišljenju, najbolje da prati ovu terapiju i da dodatno štiti jetru?

Moja lagana ishrana sa integralnim žitaricama i sezonskim povrćem dobro dopunjava unos; takva hrana isporučuje vlakna koja pomažu creva, a biljni pigmenti služe protiv oksidativnog stresa. U toj postavci, semena bundeve obezbeđuju dodatno gvožđa, dok citrusni sok poboljšava apsorpciju, što isto pomaže celokupno zdravlje.

