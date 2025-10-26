Mislite o sebi, ali i o drugima: Grešake u vožnji koje mogu da budu kobne

Svaka vožnja zahteva punu pažnju, odgovornost i svest o posledicama. Auto-škole uče osnovama i saobraćajnim pravilima, ali svakodnevne navike i sitne greške često se zanemaruju. One koje izgledaju bezopasno – kao kratko gledanje telefona, vožnja u neadekvatnoj obući ili ignorisanje sigurnosnog pojasa – mogu da promene život u tren oka.

Bezbedna vožnja znači razmišljanje unapred, planiranje i poštovanje sopstvene i tuđe sigurnosti. Sve što radimo dok smo za volanom direktno utiče na nas, naše saputnike i druge učesnike u saobraćaju.

Vožnja pod dejstvom alkohola – najopasniji izbor koji ugrožava živote

Alkohol drastično smanjuje sposobnost procene i brzinu reakcije. Svake godine hiljade nesreća završavaju fatalno upravo zbog pijanih vozača. Čak i mala količina alkohola može dovesti do katastrofalnih posledica, pa je jedini pravi izbor – ne sedati za volan.

Odgovorni vozači biraju alternativni prevoz ili čekaju da alkohol potpuno izađe iz tela pre nego što krenu na put.

Ne nošenje sigurnosnog pojasa – mala navika, veliki rizik

Sigurnosni pojas je jednostavan, ali životno važan. Vozači i suvozači koji ne koriste pojas u slučaju naglog kočenja ili sudara mogu biti izbačeni iz vozila i ozbiljno povređeni ili poginuti. Ova osnovna mera zaštite često se zanemaruje, a posledice su katastrofalne.

Pojas ne štiti samo vas – on štiti i ostale u vozilu, a posledice njegove zanemarene upotrebe mogu biti fatalne..

Držanje dece i ljubimaca u krilu – ometanje vozača može biti kobno

Deca vole da budu u krilu i dodiruju kontrole, dok ljubimci traže pažnju. Takve radnje ometaju vozača i povećavaju rizik od nesreće. Čak i malo kočenje ili naglo okretanje volana može povrediti dete ili ljubimca.

Najsigurnije je koristiti odgovarajuće sedište za decu i sigurnosne pojaseve za kućne ljubimce, čime se štite životi svih u vozilu.

Umor – kafa vam neće pomoći, najbolje je da ne vozite takvi

Umor smanjuje sposobnost reagovanja i povećava rizik od nesreća. Vozači često podcenjuju koliko pospanost utiče na koncentraciju, a energijska pića ili kafa ne mogu zameniti odmor.

Ako ste umorni, odložite vožnju ili prepustite volan nekome drugom. Čak i nekoliko minuta dremke može spasiti život.

Neprikladna obuća – visoke štikle nisu za vožnju

Vožnja u štiklama ili neudobnoj obući može biti opasna. Cipele mogu da se zaglave, pogrešno pritisnu papučice ili ometaju precizno kočenje.

Pametno je držati udobne patike u gepeku i obuti ih pre vožnje. Bezbedna vožnja zahteva stabilnu i sigurnu kontrolu nad vozilom, a odgovarajuća obuća je osnovni deo toga.



Autor: Jovana Nerić