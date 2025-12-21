Rituali za zimsku kratkodnevnicu: Evo kako da 21. decembra zamsilite želju i iskoristiti je za dobre promene

Smatra se da se tokom kratkodnevnice energije na Zemlji menjaju i utiču na sve nas, svesno ili nesvesno

Zimska kratkodnevnica je period u godini kada je dan najkraći, a noć najduža - 21. decembar. Sunce namovog dana daje najmanje svetlosti, a naši preci su smatrali da je zimska kratkodnevnica prava prirodna nova godina - period kada sve počinje da se rađa.

Kelti su verovali da tokom zimske kratkodnevnice mistični ciklus života tada prestaje na trenutak, kako se završava jedan ciklus i počinje novi ciklus Sunca. Zato ovaj dan ne predstavlja novi početak, već preporod ili novo rođenje u ciklusu života.



Smatra se da se tokom kratkodnevnice energije na Zemlji menjaju i utiču na sve nas, svesno ili nesvesno. Ukoliko osvestimo tu energiju, možemo se kretati u skladu s njom i iskoristiti je za dobre promene. 21. decembar, dan kratkodnevnoice je trenutak kada je potrebno stati, osvrnuti se na prošlost, učiti iz nje, a istovremeno se radovati novom vremenu i verovati da nam ono donosi bolje dane i energiju. Povezujemo se sa svojom unutrašnjom mudrošću, jer se priroda tokom zime smiruje i sa njom se smirujemo i mi. Kada su dani kratki, tamni i Sunce izgubi svoju moć, širimo se u svoje unutrašnje svetove.



Na početku zime energija Zemlj počinje da raste, pa je ovo period kada treba proširiti znanja, intuiciju i razviti unutrašnje uvide. Vreme za istraživanje i razumevanje misterija života. Duboko znanje o nesvesnom budi i donosi neophodne smernice i bolje razumemo svoje potrebe. Napuštamo staru godinu i sve ono što se dogodilo u njoj, čistimo energiju i pripremamo se za novi životni ciklus.

Rituali koji vam mogu doneti sreću tokom zimnske kratkodnevnice:

1. Probudite se pre izlaska Sunca i posmatrajte kako izlazi. Možete zamisliti neku želju ili se samo opuštati u pogledu.



2. Možete ukrasite dom zimzelenim biljkama, cvećem ili okitit jelku.

3. Izbacite nepotrebne stvari iz kuće kako bi ste očistili prostor od nagomilan enegativne energije.

5. Probudite unutrašnji mir, slušajte tišinu zime. Izdvojite par minuta da boravite u tišini.

6. Ugasite svetla i upalite mirišljave sveće. Sa paljenjem svake sveće možete zamisliti po neku želju.

7. Takođe možete zapaliti vatru ili posmatrati vatru u kaminu. Razmislite šta treba da promenite na sebi, šta da oprostite, čega da se olsobodite. Bacite u vatru ono što ne želite da prenesete u novu godinu. Možete napisati na parčetu papira koji ćete baciti u vatru. Neka vatra razbije ono što vam više ne služi.

8. Boravite više u prirodi i povežite se sa njom.

9. Budite zahvalni na svemu što imate u životu - od hrane i pića, do ljudi koji vam donose ljubav i radost. Samo tako možte privući obilje i sreću.

10. Fokusirajte se na darivanje, držite svoje srce otvorenim i punim zahvalnosti za sve što imate u životu. Možete nekome nešto pokloniti ili pomoći - svaki dan je idealan za dobra dela.

Autor: D.Bošković